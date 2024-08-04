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Netanyahu'dan Ciddi Uyarı: İsrail'e Yönelik Saldırılara Ağır Bedel Ödeteceğiz

İsrail Başbakanı Netanyahu, herhangi bir saldırıya karşılık verileceğini ve bedelinin ağır olacağını belirtti.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 15:46
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 15:46
Netanyahu'dan Ciddi Uyarı: İsrail'e Yönelik Saldırılara Ağır Bedel Ödeteceğiz

Netanyahu'dan Sert Mesaj

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesine yönelik saldırılara karşı duyduğu endişeleri dile getirerek, "Bize karşı hangi cepheden olursa olsun herhangi bir saldırı eylemine karşılık vereceğiz ve bunun bedelini ağır bir şekilde ödeteceğiz," şeklinde bir açıklama yaptı.

İran'a Uyarı

The Times of Israel gazetesindeki habere göre, Netanyahu, haftalık kabine toplantısı öncesinde İran'a yönelik yaptığı açıklamada, bu ülkenin İsrail'e bir saldırıda bulunmaması gerektiğini ve her türlü saldırıya kesinlikle karşılık verileceğini belirtti.

Hamas İddiaları

Başbakan Netanyahu, Hamas ile yürütülen esir takası ve ateşkes müzakerelerinde yeni talepler ileri sürdüğü yönündeki suçlamaları da reddetti. Netanyahu, "Taslağa tek bir talep bile eklemedik. Hamas, düzinelerce değişiklik talep eden taraftı," açıklamasında bulundu.

Yeni Şartlar ve Bölgesel Gelişmeler

Netanyahu, daha önce esir takası sırasında İsrail'in Mısır-Gazze sınırındaki Philadelphia Koridoru'nu kontrol edeceğini ve yerinden edilmiş Filistinlilerin kuzeye dönerken denetleneceğini duyurdu. Basında yer alan bilgilere göre, yeni şartlar arasında İsrail askerlerinin Gazze'de kalmaya devam etmesi de yer alıyor.

Gerginlik Tırmanıyor

Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Şükür'ün 30 Temmuz'da Beyrut'ta hayatını kaybetmesi ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin 31 Temmuz'da Tahran'da suikasta uğraması, bölgedeki gerginliği artırmış durumda. İran ve Hamas, bu saldırıların arkasında İsrail'in olduğunu iddia ederken Tel Aviv yönetimi, bu konuya ilişkin sessizliğini sürdürüyor.

Sonuç

Tel Aviv yönetimi, bu olayların ardından Hizbullah ve İran'dan güçlü bir karşılık beklediğini ifade etti. Netanyahu'nun açıklamaları ise olası bir çatışmanın kapısını aralamış olabilir.

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