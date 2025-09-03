Netanyahu'dan De Wever'e 'Zayıf Lider' Eleştirisi — Belçika'nın Filistin Kararı

Netanyahu'dan De Wever'e 'zayıf lider' suçlaması

Belçika'nın Filistin Devleti'ni tanıma kararı gerilimi artırdı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Belçika Başbakanı Bart De Wever'i, Belçika'nın Filistin Devleti'ni tanıma kararına ilişkin yaptığı açıklamada hedef aldı.

Netanyahu'nun Basın Ofisinden yayımlanan yazılı açıklamada, De Wever'in "zayıf bir lider olduğu" iddia edildi. Ofis açıklamasında ayrıca Belçika kararına yönelik bir dizi suçlama ve iddiaya yer verildi.

Açıklamada, Batılı ülkelerin ardı ardına Filistin Devleti'ni tanıma kararlarının Netanyahu üzerinde baskı oluşturduğu vurgulandı.

Belçika daha önce, Belçika federal hükümeti'nin düzenlediği olağanüstü kabine toplantısı sonucunda, İsrail'e yönelik yaptırımlar ve Filistin Devleti'ni tanıma kararına vardığını duyurmuştu.

Netanyahu'nun Basın Ofisinin açıklaması ile Belçika yönetiminin kararı arasındaki bu gerilim, diplomatik ilişkiler ve uluslararası tepkiler açısından izlenmeye devam ediyor.