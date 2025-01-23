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Netanyahu'dan Elon Musk'a Destek: 'İsrail'in Büyük Dostu'

İsrail Başbakanı Netanyahu, Elon Musk'a Nazi selamı benzetmesine karşı destek verdi, Musk'ın İsrail'e olan bağlılığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 15:59
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 15:59
Netanyahu'dan Elon Musk'a Destek: 'İsrail'in Büyük Dostu'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Amerikalı milyarder Elon Musk’a destek vererek, onun Nazi selamı benzetmesi yapılan hareketine dair yaşanan tartışmalara yanıt verdi.

Netanyahu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla Musk'ın 'Nazi' olmakla suçlanmasına vurgu yaparak, "Elon, İsrail'in büyük bir dostudur," ifadesini kullandı. Ayrıca, Musk'ın 7 Ekim 2023 tarihinde İsrail’i ziyaret ettiğini hatırlatarak, onun bu ülkeye olan desteğini pekiştirdi.

Netanyahu, Musk'ın her zaman İsrail’i güçlü bir şekilde desteklediğini belirterek teşekkür etti.

Amerikalı milyarder Elon Musk, Donald Trump'ın destekçilerine hitap ettiği sırada yaptığı hareket nedeniyle tartışmaların odak noktası olmuştu. İlgili hareket, geniş bir kamuoyu tarafından Nazi selamı olarak yorumlanmıştı.

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