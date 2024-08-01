Netanyahu'dan Güçlü Savunma Açıklaması

Netanyahu'dan Stratejik Açıklamalar

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin güvenliği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başbakanlık Basın Ofisi aracılığıyla yapılan duyuruda, Netanyahu, İç Cephe Komutanlığında düzenlenen bir durum değerlendirme toplantısında ifadelerini paylaştı.

Her Türlü Senaryo İçin Hazırız

Netanyahu, gözlemlediği tehditler karşısında, İsrail'in hem savunma hem de saldırı kapasitesinin yüksek düzeyde olduğunu belirtti. "Bizim için hangi alanda olursa olsun herhangi bir saldırıya karşı koymaya hazırız" diyen Netanyahu, düşmanlarının yaptıklarının bedelini ağır şekilde ödeyeceklerini vurguladı.

ABD ile Doğru İletişim

Ayrıca Netanyahu'nun, ABD Başkanı Joe Biden ile bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştireceği bildirildi. Bu görüşmenin detayları, tarafların stratejik işbirliğini güçlendirmek adına önem arz ediyor.

Hamas Hedef Alındı

Netanyahu, 13 Temmuz’da Gazze Şeridi'nde gerçekleştirilen bir operasyonda, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf'ın öldüğüne dair iddialarda bulundu.