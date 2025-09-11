Netanyahu'dan Hamas Liderlerine Yeniden Tehdit: "Güvenli liman yok"

Netanyahu'dan Hamas liderlerine yeni tehdit

Katar saldırısının ardından net uyarı: "Güvenli liman yok"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Katar'a 9 Eylül'de düzenlenen hava saldırısının ardından bir kez daha Hamas liderlerini hedef alacakları tehdidini yineledi.

Netanyahu, Mossad ajanı Eli Cohen'in Suriye'de 1965'te yakalanarak idam edilmesinin yıldönümü etkinliğinde yaptığı konuşmada Hamas liderliğini doğrudan hedef alacaklarını ifade etti.

7 Ekim saldırısını gerçekleştirenler için "güvenli liman yok" diyen Netanyahu, sözlerine şu tehdidi ekledi: "Mesaj açık: Sığınacak yeriniz yok. Size ulaşamayacağımız hiçbir yer yok."

Başbakan, daha önce de Katar'ın Hamas yetkililerini sınır dışı etmemesi halinde ülkeye tekrar hedef alacaklarını söylemişti.

İsrail ordusu 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da, Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas, lider kadronun saldırıdan sağ kurtulduğunu, saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin oğlu ve 4 Hamas üyesinin yaşamını yitirdiğini duyurmuş; Katar ise bir polis memurunun hayatını kaybettiğini açıklamıştı.