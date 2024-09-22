Netanyahu'dan Hizbullah'a Uyarı: "Hayal Edemeyeceği Darbeler Aldı"

İsrail Başbakanı Netanyahu, Hizbullah'ı Uyardı

İsrail'in Hayfa civarına düzenlediği şiddetli hava saldırılarının hemen ardından, Başbakan Binyamin Netanyahu, Hizbullah'a yönelik sert bir mesaj yayınladı. Netanyahu, "İsrail, Hizbullah'a hayal edemeyeceği seri darbeler indirdi. Eğer mesajı almadılarsa, kesinlikle alacaklar," dedi.

Roket Saldırıları ve Güvenlik Endişeleri

Hizbullah, önceki akşam ve bu sabah erken saatlerde İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentine yoğun roket saldırıları gerçekleştirdi. Netanyahu, durumla ilgili olarak kaygılarını ifade ederken, kuzey sakinlerinin güvenli bir şekilde evlerine dönmesi için kararlı olduklarını vurguladı. Netanyahu: "Hiçbir ülke roket saldırısı kabul edemez"

Başbakan, dünya genelindeki ülkelerin de roket saldırılarına karşı duyduğu bu endişeyi paylaştığını belirtti ve Lübnan sınırından tahliye edilen 60 bin İsrailli'nin emniyeti için gerekli önlemleri alacaklarını söyledi.

Savunma Bakanı Gallant'tan Harekete Geçme Talimatı

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, hava kuvvetlerinin merkeziyle gerçekleştirdiği görüşmede Hizbullah'a karşı devam eden hamlelerin önemine işaret etti. Gallant, "Hizbullah, İsrail ordusunun gücünü hissediyor ve kovalandıklarını biliyorlar. Kuzey sakinlerinin güvenli dönüşü için tüm imkanlarımızı kullanacağız," dedi.

Bölgedeki Son Durum

Hizbullah, Hayfa çevresindeki Ramat David askeri üssü ve Rafael savunma sanayi merkezini hedef aldığını duyurdu. Saldırılarda bazı yaralanmalar meydana geldi ve maddi hasar oluştu. İsrail ordusu da karşı saldırılar düzenleyerek Hizbullah hedeflerini vurdu.

Öte yandan, 20 Eylül tarihinde düzenlenen bir hava saldırısında 45 kişi hayatını kaybetmişti. Bu tür olaylar, uluslararası toplumun tedirginliğini artırarak, bölgesel bir savaş riski konusunda endişelere yol açıyor.

Hizbullah ve Çatışmaların Sona Ermesi

Netanyahu, Lübnan sınırındaki huzursuzlukları sona erdirmenin öncelikli hedefleri arasında olduğunu aktarırken, Hizbullah ise çatışmaların sadece İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması halinde son bulabileceğini savunuyor.