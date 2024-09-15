Netanyahu'dan Husilere Sert Uyarı: "Silahlarımızdan Kaçamazlar"

Yemen'deki Husilerin İsrail'e düzenlediği füze saldırısının ardından Netanyahu'dan güçlü tehditler geldi.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 16:14
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 16:14
Netanyahu'dan Husilere Sert Uyarı: "Silahlarımızdan Kaçamazlar"

Husilere Karşı Güçlü Tepki

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yemen'deki Husilere yönelik tehditlerde bulundu. Haftalık kabine toplantısı öncesi düzenlediği basın toplantısında, Husilerin İsrail'e düzenlediği hipersonik balistik füze saldırısını kınadı.

Husilerin Saldırıları

Netanyahu, Husilerin geçtiğimiz günlerde İsrail’in başkenti Tel Aviv’e balistik füzeyle saldırı düzenlediğini duyurmasının ardından, “Bize saldıran hiç kimse silahlarımızdan kaçamayacaktır.” dedi. Ayrıca, Husilerin saldırılarının ağır sonuçları olacağının altını çizdi.

Güç Dengesindeki Değişiklik

Başbakan, Yemen'deki Husilerin gerçekleştirdiği her saldırının bedelini ödeyeceklerini belirterek, “Hudeyde limanını ziyaret etmekte tereddüt etmeyenlere hatırlatma yaparım.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, İsrail’in kuzey sınırındaki mevcut durumun devam etmeyeceğini ve bölgede güç dengesinin değişmesi gerektiğini de vurguladı.

İsrail Ordusunun Tepkisi

Yemen'deki Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, İsrail'e karşı yeni bir balistik füze saldırısı gerçekleştirdiklerini duyurmuştu. Bu saldırının ardından, İsrail ordusu Hudeyde Limanı’ndaki Husilere karşı hava bombardımanı düzenlemiş, bu operasyonda ölü ve yaralı sayısı artmıştı.

Bunun yanı sıra, Husilerin düzenlediği füze saldırısının hava savunma sistemleri tarafından önlendiği, füzelerin parçalarının ise İsrail’in merkezine düştüğü belirtildi. Ben Gurion Havalimanı yakınlarında meydana gelen yangın, olaya gösterilen tepkiler arasında yer aldı.

Devam Eden Çatışmalar

8 Ekim 2023 tarihinden bu yana, İsrail’in Gazze’ye başlattığı saldırıların ardından, Lübnan’daki Hizbullah ve diğer gruplarla olan çatışmalar sürmektedir. Bu çatışmalar özellikle “Mavi Hat” üzerinden devam etmekte ve durum gerginliğini korumaktadır.

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