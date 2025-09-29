Netanyahu'dan Katar'a Özür: Doha Saldırısı İçin Telefon Görüşmesi

İsrail basını: Netanyahu, Al Sani'yi aradı

İsrail basınına göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ziyaretinde Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yi telefonla arayarak Doha'ya 9 Eylül'de düzenledikleri hava saldırısından dolayı özür diledi.

Kanal 12'nin haberine göre, Netanyahu görüşmede saldırıda bir Katar güvenlik subayının hayatını kaybetmesinden ve Katar'ın egemenliğinin ihlal edilmesinden üzüntü duyduğunu ifade etti.

Haberde kaynakların, saldırıya ilişkin bir tazminat konusunun gündeme gelebileceğini, özrün başlı başına önemli bir adım olduğunu ve Katar'ın Hamas ile İsrail arasındaki müzakerelere yeniden arabuluculuk etmek için özrü şart koştuğunu aktardığı belirtildi.

İsrail ordusu, 9 Eylül'de Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti. Saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi; ölenler arasında Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu ile dört Hamas mensubu ve bir Katar polisi bulunuyordu.

Netanyahu ise 10 Eylül'de yaptığı açıklamada Katar'a, "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Bunu yapmazsanız, biz yapacağız." ifadeleriyle yeni saldırı tehdidinde bulunmuştu.