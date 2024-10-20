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Netanyahu'dan Kritik Güvenlik Toplantısı

Başbakan Netanyahu, İran ve Lübnan konularını görüşmek için güvenlik kabinesiyle bir araya geliyor.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 16:13
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 16:13
Netanyahu'dan Kritik Güvenlik Toplantısı

Netanyahu, Güvenlik Kabinesi ile Kritik Toplantı Yapacak

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bugün saat 17.30'da "sınırlı" bir istişare toplantısı gerçekleştirecek. Bu toplantının ardından, saat 19.30'da daraltılmış güvenlik kabinesi ile bir araya gelecek.

Toplantının Gündemi

Toplantıda, özellikle İran'a yönelik olası bir saldırı, Lübnan'daki savaş ve Gazze'nin kuzeyine yapılacak yardımların dağıtılması gibi kritik konuların ele alınması bekleniyor.

Gazete, istişare toplantısının içeriği ve katılımcıları ile ilgili bilgi vermezken, daraltılmış güvenlik kabinesiyle yapılacak toplantıda çok sayıda önemli gündem maddesi olacağını yazdı.

İsrailli Kaynaklardan Gelen Bilgiler

İsrailli kaynaklara dayandırılan haberde, "Gelecek günlerde İran'a büyük bir saldırı olacak, bunun için tüm hazırlıklar tamamlandı" ifadesi yer aldı. Ayrıca, İran'ın olası bir karşı saldırısına yönelik hazırlıkların yapıldığı ve ABD'nin Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma (THAAD) sisteminin de bu hazırlıklar çerçevesinde konuşlandırıldığı belirtiliyor.

1 Ekim'de İran'ın İsrail'e yaklaşık 200 balistik füze ile saldırmasının ardından, İsrail'in İran'a yanıt vermesi bekleniyor. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana süregelen çatışmaların büyüme riski bulunuyor.

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