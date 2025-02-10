Netanyahu'dan Mısır'a Suçlamalar: Gazze'den Çıkış Engelleniyor

Netanyahu’nun İddiaları

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mısır’ın Gazze'den Filistinlilerin çıkışını engellediğini öne sürdü. Fox News kanalına verdiği röportajda, Filistinlilerin zorla göç ettirilmesini desteklediğini belirterek, "Gazze, dünyanın en büyük açık hava hapishanesi" ifadesini kullandı. Netanyahu, Mısır'ın, Gazze'den insanların ayrılmasına izin vermediğini savundu.

Filistinlilerin Çıkış İhtiyacı

Netanyahu, 7 Ekim 2023’te başlayan şiddetli saldırılardan önce dahi birçok Filistinlinin Gazze'den ayrılmak için başvurduğunu ileri sürdü. Bunun yanı sıra, Gazze’ye giriş-çıkış yapan görevlilerin rüşvet aldığını ve sadece zenginlerin çıkabildiğini belirtti.

Mısır’ın Tepkisi

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Netanyahu’nun iddialarını reddederek, bu açıklamaların gerçek dışı olduğunu vurguladı. Kahire, Netanyahu’nun Gazze’nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı ile ilgili söylemlerinin, İsrail’in Filistinlilere yönelik ihlallerini örtbas etmeye yönelik bir çaba olduğunu dile getirdi. Mısır, net bir şekilde, Filistin halkının zorla göç ettirilmesiyle ilgili herhangi bir planı reddettiklerini belirtti.

Filistinlilerin Desteklenmesi

Ayrıca, Mısır, Gazze’deki Filistin halkının topraklarına olan bağlılığını desteklediğini ve Filistinlilerin meşru haklarını korumaya devam ettiğini ifade etti. Mısır, 1967 sınırları içinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını desteklemeye devam edeceğini açıkladı.