Netanyahu Ekim Planını Görüştü: Gazze'de 'Gönüllü Göç' Tartışması

İsrail basını: Netanyahu, üst düzeyleriyle Gazze'deki Filistinlilerin 'gönüllü göç' adıyla Ekim ayında başka ülkelere gönderilmesi planını görüştü.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 17:37
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 17:37
Yerel basın: Üst düzey güvenlik yetkilileri hava ve kara yollarıyla 'gönüllü göç' planı sundu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu başkanlığında yapılan toplantıda, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin 'gönüllü göç' adı altında başka ülkelere gönderilmesine ilişkin bir planın ele alındığı bildirildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre toplantıda, Filistinlilerin Ekim ayı başından itibaren Gazze'den ayrılmasına izin verilmesine yönelik adımların değerlendirilmesi konuşuldu.

Güvenlik yetkilileri toplantıda, Filistinlilerin hava ve kara yollarıyla gönderilmesine dair bir plan sundu. Adı açıklanmayan yetkililer, sürgün edilecek kişilerin kabulü için bazı Afrika ülkeleri ile görüşmeler yapıldığını ancak henüz herhangi bir anlaşma sağlanmadığını belirtti.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nin söz konusu toplantı ve sürgün planına ilişkin haberlere dair bir değerlendirmede bulunmadığı aktarıldı.

Haberde, Tel Aviv yönetiminin 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırı altında tuttuğu ve kıtlığa mahkum ettiği 2,3 milyon Gazze sakinini 'gönüllü göç' adı altında topraklarından çıkarmayı planladığı ifade edildi.

Netanyahu, bu ay başında Telegram'daki Abu Ali Express kanalına verdiği röportajda, Gazze'den ayrılmanın her Filistinlinin temel hakkı olduğunu söyleyerek Refah (Sınır) Kapısı'nı açabileceğini, ancak Mısır tarafından derhal kapatılacağını belirtti: Gazze'den ayrılmak her Filistinlinin temel hakkıdır. Refah (Sınır) Kapısı'nı onların çıkışı için açabilirim ancak Mısır tarafından derhal kapatılacaktır.

Netanyahu ayrıca Mısır'ın zorla göç ettirmeye güçlü muhalefetine işaret ederek, Gazze'nin yeniden inşası için farklı planlar bulunduğunu, nüfusun yarısının Gazze'den çıkmak istediğini ve bunun 'toplu bir sürgün' olmadığı iddiasında bulundu.

