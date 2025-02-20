Netanyahu, Esir Cenazeleri Sonrası Eleştirilerin Hedefinde

İsrail Başbakanı Netanyahu, 4 esirin cenazelerinin tesliminin ardından ağır eleştiriler alıyor. Siyasi çıkarlar için geciken anlaşmalar tartışma konusu oldu.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 16:40
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 16:40
Netanyahu, Esir Cenazeleri Sonrası Eleştirilerin Hedefinde

Netanyahu, Esir Cenazeleri Sonrası Eleştirilerin Hedefinde

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nde yaşayan İsrail ordusunun saldırılarında yaşamını yitiren 4 esirin cenazelerinin teslim edilmesinin ardından sert eleştirilerin hedefi haline geldi. Cenazeler, ateşkes ve esir takası anlaşması çerçevesinde ailelerine ulaştırıldı.

Eleştiriler ve Tepkiler

Aralarında siyasetçiler ve gazetecilerin de bulunduğu birçok İsrailli, Netanyahu'yu Hamas ile yapılan ateşkes ve esir takası anlaşmasını "siyasi çıkarları" nedeniyle geciktirmekle suçladı. Demokratlar Partisi Başkanı Yair Golan, yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun esirlerin hayatlarını hiçe sayarak siyasi kariyerini kurtarma çabasına dikkat çekti. Golan, "Onlar ölür, o (Netanyahu) ise kendini kurtarır." ifadelerini kullandı.

İsrail'deki ana muhalefet partisi Gelecek Var Partisi Milletvekili Meirav Cohen ise X hesabından yaptığı paylaşımda, Netanyahu'nun siyasi çıkarları doğrultusunda anlaşmayı imzalamakta gecikmesinin birçok İsraillinin yaşamını yitirmesine neden olduğunu belirtti. Cohen, "Bütün İsrailli esirleri geri getirmek ve savaşı bitirmek yerine Netanyahu koalisyonunun çıkarları için daha kaç kişi ölecek?" diye sordu.

Gazetecilerin Görüşleri

İsrailli gazeteci Ben Caspit, X hesabında Netanyahu'nun sıkça İsrail ordusu ve istihbaratına yönelik eleştirilerine atıfta bulunarak, "Başarı varsa onundur ancak başarısızlıkta sorumlusu onlardır." değerlendirmesinde bulundu. Caspit, "Başka seçenek yok, bunu yüksek sesle söylemek zorundayız; Binyamin Netanyahu korkunç bir adam." dedi.

Netanyahu'nun Töreni İptal Etmesi

Öte yandan Netanyahu, 4 İsrailli esirin cenazelerinin ordu tarafından teslim alındığı törene katılmaktan vazgeçti. Kanal 12 televizyonunun haberine göre, gelişine yönelik hazırlıkların yapılmasına rağmen son anda törene katılmama kararı aldı. Netanyahu'nun, esir ailelerinin protestosuyla karşılaşma ihtimali yüzünden bu kararı aldığı ifade ediliyor.

Hamas, Gazze Şeridi'nde "İsrail saldırısında ölen 4 İsrailli esirin cenazesini", ateşkes ve esir takası anlaşması çerçevesinde Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim etti. teslim edilen Oded Lifshitz, Shiri Bibas, Ariel Bibas ve Kfir Bibas'ın cenazeleri İsrail'e getirildi.

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