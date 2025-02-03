Netanyahu, Gazze Anlaşmasının İkinci Aşaması İçin ABD'ye Taahhüt Vermekten Kaçınacak

Netanyahu, Gazze Anlaşmasının İkinci Aşaması İçin Taahhüt Vermeyecek

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ABD ziyaretinde, Hamas ile varılan Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasına dair taahhütte bulunmaktan imtina edeceğini öne sürdü. Haaretz gazetesinin Netanyahu'ya yakın kaynaklara dayandırdığı haberde, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın hâkimiyeti devam ettiği sürece, İsrail'in bölgeden çekilmeyi reddedeceği iddia edildi.

ABD Desteği Umut Ediliyor

Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'tan tam destek almak umuduyla Washington'a gittiği, ancak bölgede Hamas tamamen devre dışı bırakılmadan anlaşmanın ikinci aşamasının uygulanmasına olan direncini sürdürdüğü ileri sürüldü. Haberde, Trump yönetiminin taleplere nasıl karşılık vereceğinin belirsiz olduğu vurgulandı.

Müzakerelerin, anlaşmanın ilk aşamasından 16 gün sonra başlaması gerektiği kaydedilirken, Netanyahu'nun, ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile cumartesi günü yaptığı telefon görüşmesinin ardından Katar'a heyet göndermekten vazgeçtiği ve müzakerelerin Washington'da yapılacak görüşmelerle başlatılması konusunda uzlaşıldığı belirtildi.

İsrail İç Politikasında Stratejik Tercihler

Gazetelerde yer alan diğer bir iddiaya göre, Netanyahu, Katar'a göndermeyi planladığı heyetin başına, İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea yerine Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'i atamayı düşündüğü ifade edildi. Bir siyasi kaynak, Dermer'in mevcut Cumhuriyetçi yönetimdeki pek çok kişiyle yakın ilişkisinden dolayı bu atamanın "doğal bir tercih" olduğunu belirtti. Dermer'in atanmasının, Netanyahu'nun ikinci aşamanın uygulanmamasındaki isteğini destekleyecek bir isim olarak değerlendirildiği vurgulandı.

Ayrıca, Netanyahu daha önce birlikte çalıştığı Caroline Glick'i kamu diplomasisi ekibine dahil etti ve Glick, ABD ziyaretinde Netanyahu'ya eşlik ediyor. The Jerusalem Post gazetesi, bu atamanın İsrail'e yönelik artan uluslararası eleştirilere karşı iletişim ekibini yeniden şekillendirme amacı taşıdığını ve Glick'in, Batı medyasında bilinen bir isim olarak İsrail'in ABD'ye yönelik mesajlarını güncellemeye odaklanacağını aktardı.

Gazze Konusu ABD ile Görüşülüyor

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump'ın daveti üzerine Washington'a uçmuştu. İkili, "Gazze, esirler ve İran ekseninin tüm unsurlarıyla yaşanan çatışma" konularını masaya yatırmaya hazırlanıyor. İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşaması çerçevesinde Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile de görüşeceğini duyurdu.