Netanyahu, Gazze'de Ateşkes Müzakerelerine Hazırlık İçin Talimat Verdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, müzakere heyetine, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un teklifi çerçevesinde Gazze'de ateşkes anlaşması müzakereleri için hazırlık yapmaları talimatını verdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu’nun Katar'ın başkenti Doha'dan dönen müzakere heyeti, bakanlar ve güvenlik yetkilileri ile ateşkes müzakerelerine ilişkin bir toplantı gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada, toplantının ardından Netanyahu'nun, Witkoff'un Gazze’deki 11 İsrailli sağ esirin ve yaşamını yitiren esirlerin yarısının derhal teslim edilmesini öngören teklifine istinaden müzakere görüşmelerine hazırlık yapılması talimatını verdiği ifade edildi.

İsrail basını, Witkoff'un, Doha'da devam eden Gazze'deki ateşkes müzakereleri çerçevesinde yeni bir teklif sunduğunu aktardı. İsrail devlet televizyonu KAN, Witkoff'un daha önce 10 İsrailli esirin bırakılması karşılığında ateşkesin 60 gün uzatılmasını önerdiğini duyurdu.

İsrail, bu planı benimsediğini, ancak Hamas'ın bu teklifi reddettiğini öne sürerek, Gazze Şeridi'ne tüm insani yardım malzemelerinin girişinin durdurulduğunu açıkladı.

Hamas ise taraflar arasında uzlaşı sağlanarak gerçekleştirilecek üç aşamalı ateşkese göre, kalıcı ateşkesin elde edileceği ve İsrail ordusunun Gazze'den çekileceği ikinci aşamanın müzakere edilmesini talep ediyor.