Netanyahu, Gazze'deki Saldırıları Tırmandırma Tehdidinde Bulundu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki saldırıları tırmandırma ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından öne sürülen Filistinlileri zorla göç ettirme planını hayata geçirme tehdidinde bulundu.

Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan habere göre, Netanyahu, Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, "İsrailli esirleri geri getirmenin tek yolunun boş sloganlar değil, askeri ve siyasi baskının birleşimi olduğunu" savundu. Netanyahu, "Askeri baskı başarılı oluyor; Hamas'ın kapasitesini eziyor ve esirlerimizin serbest bırakılması için koşulları hazırlıyor," iddiasında bulundu.

Netanyahu, "Dün gece güvenlik kabinesi toplandı ve Hamas'a yönelik saldırıların yoğunlaştırılması ile kaçırılan askerlerin geri dönmesi için koşulların oluşturulması yönünde baskıların artırılmasına karar verildi," diyerek müzakerelere devam ettiklerini belirtti.

Netanyahu ayrıca, "Hamas silahlarını bırakacak, liderlerinin Gazze'den çıkmasına izin verilecek ve Gazze'de genel güvenliği sağlamaya çalışacağız," diyerek sürecin gidişatını tanımladı. "Ayrıca Trump'ın planının uygulanmasına izin verilecektir. İşte plan bu ve bunu her zaman tartışmaya hazırız," diye ekledi.

Trump'ın Tartışmalı Planı

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Şubat tarihinde Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, Israil Başbakanı Netanyahu ile birlikte Gazze Şeridi'nin "devralınacağını" ve buraya "sahip olunacağını" ifade etmişti. Trump, Gazze'nin bir yıkım alanı haline geldiğini belirterek, buradaki Filistinlilerin, Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelere inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin daha iyi olacağını öne sürdü. Ayrıca, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da iddia etti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı.