Netanyahu: Gazze'den 100 bin Filistinli sürgün edildi — İşgal planı devrede

Netanyahu, Gazze'yi işgal planı çerçevesinde kentten 100 bin Filistinlinin sürgün edildiğini ve saldırıların yoğunlaştırılacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 19:35
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 19:35
Netanyahu: Gazze'den 100 bin Filistinli sürgün edildi — İşgal planı devrede

Netanyahu: Gazze'den 100 bin Filistinli sürgün edildi, saldırılar şiddetlendirilecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze kentini işgal hazırlıkları kapsamında yürüttükleri operasyonları yoğunlaştıracaklarını söyleyerek kentten 100 bin Filistinlinin zorla yerinden edildiğini açıkladı.

Kabine toplantısı ve saldırı tehdidi

Netanyahu, haftalık kabine toplantısı öncesi yaptığı konuşmada, Gazze'ye yönelik karadan ve havadan sürdürülen saldırıların hem kent merkezi hem de dış mahallelerde artırılacağını belirtti. Başbakan, operasyonların işgal planı kapsamında devreye sokulduğunu vurguladı.

Ayrıca Netanyahu, İran, Hamas, Hizbullah ve Husiler'e ağır darbeler indirdiklerini ve Suriye'de Esed rejiminin devrilmesini sağladıklarını da öne sürdü. Gazze'ye saldırıların sonlanması için Hamas'ın "ortadan kaldırılması" ve tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılması şartlarını yeniden dile getirdi.

Güvenlik gerekçesiyle Batı Kudüs'te sığınakta kabine

The Times of Israel'e konuşan bir bakan, haftalık kabine toplantısının üst üste ikinci hafta güvenlik gerekçesiyle Batı Kudüs'te güvenli bir sığınakta gerçekleştirildiğini bildirdi. Geçen haftaki toplantı da Husilere düzenlenen saldırı nedeniyle güvenlikli bir yere taşınmıştı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ise Gazze kentinde "cehennemin kapıları açıldı" ifadelerini kullanarak kenti işgal için saldırıların şiddetlendirileceği tehdidinde bulundu. İsrail ordusu da operasyonlar kapsamında kent içindeki çok katlı binaları hedef alacaklarını duyurdu.

İşgal planının aşamaları

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgaline yönelik planı onaylamıştı. Plana göre ilk aşamada yaklaşık 1 milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrasında işgal gerçekleştirilecek.

İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş Gazze'nin kent merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

Tarihçe ve abluka

İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi, 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.

