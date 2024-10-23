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Netanyahu, Gazze'nin Kuzeyine Yönelik Tehcir Planını Reddetmekten Kaçınıyor

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerin tehciriyle ilgili plana karşı çıkmayı reddetti.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 12:11
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 12:11
Netanyahu, Gazze'nin Kuzeyine Yönelik Tehcir Planını Reddetmekten Kaçınıyor

Netanyahu, Gazze'nin Kuzeyindeki Tehcir Planına Karşı Çıkmıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşanan gelişmelerle ilgili önemli bir tartışmanın merkezinde bulunuyor. Son günlerde, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerin tahliyesine ve bölgenin izole edilmesine yönelik eleştiriler artarken, Netanyahu'nun bu konuda kamuoyu önünde net bir duruş sergilememesi dikkat çekti.

ABD Dışişleri Bakanı ile Görüşme

Times of Israel gazetesinin haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Batı Kudüs'teki son görüşmesinde, Netanyahu'ya Gazze'nin kuzeyinin izole edilmesi ve buradaki halkın tehcir edilmesinin hedeflendiği "generallerin planı" hakkında konuştu. Ancak Netanyahu, bu planın uygulanmadığını ileri sürdü.

Planın Gözden Geçirilmesi

Adı açıklanmayan bir ABD yetkilisine dayandırılan haberde, Blinken'ın, daha önce çıkan haberlere atıfta bulunarak, bu planın insan hakları açısından doğuracağı sonuçları eleştirdiği ifade edildi. Ayrıca, Blinken'ın Netanyahu'dan bu durumu kamuya açık bir şekilde reddetmesi yönündeki isteği, olumsuz bir yanıt aldı.

Gözaltındaki Filistinliler

İsrail ordusu, 6 Ekim'den bu yana Gazze'nin kuzeyine yönelik kara saldırıları yürütüyor. Bu saldırılar sonucu, özellikle Cibaliya Mülteci Kampı'nda yaşayan Filistinliler, zoraki bir göç sürecinin içine çekilmekte. Uzmanlar, bu operasyonun, Filistinlilerin bölgeden çıkarılarak, İsrailliler için yeni yerleşim alanları oluşturma amacını taşıdığını öne sürüyor.

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