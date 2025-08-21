DOLAR
40,92 0%
EURO
47,65 0,17%
ALTIN
4.397,81 0,17%
BITCOIN
4.596.942,37 1,79%

Netanyahu: Hamas Anlaşmasını Kabul Etse de Gazze'yi İşgal Edeceğiz

Netanyahu, Hamas ateşkes önerisini kabul etse bile Gazze kentinin işgal edileceğini söyledi; İsrail askeri hazırlıkları ve işgal planları sürüyor.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 19:53
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 19:53
Netanyahu: Hamas Anlaşmasını Kabul Etse de Gazze'yi İşgal Edeceğiz

Netanyahu: Hamas Anlaşmasını Kabul Etse de Gazze'yi İşgal Edeceğiz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Sky News Australia'ya verdiği röportajda, Hamas'ın ateşkes ve esir takası anlaşmasını kabul etse bile Gazze kentini işgal edeceklerini açıkladı.

Röportajdan satır başları

Sunucunun "Hamas'ın bir anlaşmayı kabul etmesi halinde İsrail'in Gazze'yi işgal planından vazgeçip vazgeçmeyeceği" sorusuna Netanyahu, "Bunu her halükarda yapacağız. Hamas'ı orada bırakmayacağımız konusunda hiçbir zaman soru işareti olmadı." yanıtını verdi.

Netanyahu, Gazze Şeridi'ne 22 aydır sürdürdükleri şiddetli saldırıları ancak 50 İsrailli esirin serbest bırakılması ve Hamas'ın silah bırakması şartıyla sona erdireceklerini belirtti. "Amacımız bu. Tüm esirleri kurtarmak, Hamas'ı silahsızlandırmak, Gazze'yi silahsızlandırmak." dedi.

Hamas'ın yanıtı ve Tel Aviv'in tutumu

Hamas, Mısır ve Katar tarafından sunulan ateşkes ve esir takası önerisini kabul ettiklerini duyurmuştu. Buna karşın, ismi açıklanmayan bir İsrailli yetkili, Hamas'ın yanıtını almalarına rağmen Tel Aviv'in tutumunda değişiklik olmadığını ifade etti. Yetkili, İsrail yönetiminin esirlerin tamamının serbest bırakılmasını öngören bir anlaşmada ısrarcı olduğunu kaydetti.

Askeri hazırlıklar ve işgal planı

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in Gazze kenti işgal planını onayladı. Ordu sözcüsü Effie Defrin ise ordunun işgale hazırlandığı Gazze kenti çevresindeki saldırılarına başladığını duyurdu. Operasyonun adı "Gideon'un Savaş Arabaları II" olarak bildirildi.

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgaline yönelik plana onay vermişti. Netanyahu daha önce kabine toplantısı öncesi verdiği röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti. İsrail basınında, ordunun Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldığı, ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği aktarıldı.

Plana göre ilk aşamada yaklaşık bir milyon Filistinlinin güneye sürgün edilmesi, kentin kuşatılması ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilmesi öngörülüyor. İkinci aşamada ise Gazze'nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali hedefleniyor.

Tarihi ve insani çerçeve

İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TBB'den Belediyelere Afet Birimi Yönetmelik Taslağı
2
Gideon'un Savaş Arabaları: Gazze'de 9 bin 73 Ölü, 36 bin 900 Yaralı
3
Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na Marmara Cezaevi Ziyareti
4
İsrail'in Gazze Saldırılarında 41 Sivil Hayatını Kaybetti
5
Trump: 'Ukrayna'nın Rusya Karşısında Kazanma Şansı Yoktu' — Biden'e Sert Eleştiri
6
MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Uygun Fiyatlı Tarifeler

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım