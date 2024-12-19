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Netanyahu, Husilere Yafa Saldırısı Sonrası Sert Yanıt Verdi

İsrail Başbakanı Netanyahu, Yafa'ya füze saldırısı düzenleyen Husileri ağır bedel ödemekle tehdit etti.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 17:34
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 17:34
Netanyahu, Husilere Yafa Saldırısı Sonrası Sert Yanıt Verdi

Netanyahu, Husilere Sert Mesaj Gönderdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yemen'deki Husiler'in Yafa kentindeki askeri hedeflere düzenlediği balistik füze saldırısının ardından sert bir tehditte bulundu. Husi milislerin "Filistin 2" tipi balistik füzelerle iki askeri hedefe saldırı gerçekleştirdiğini bildirmelerinin ardından Netanyahu, bir video mesaj yayınladı.

Husilere Çok Ağır Bir Bedel Ödeyecekler

Netanyahu, Husilerin gerçekleştirdikleri saldırılara yönelik, "Husiler, İsrail'e zarar veren herkesin çok ağır bir bedel ödeyeceğini zor yoldan öğreniyorlar" sözlerini kullandı. Başbakan, ABD ve diğer birçok ülkenin İsrail'in Yemen'e yönelik hava saldırılarını 'çok iyi anladığını' belirtti.

"İsrail, Husilere karşı hareket ettiğinde tüm uluslararası toplum adına hareket etmiş olduğunu" iddia eden Netanyahu, bu durumun büyük bir uluslararası destek gördüğünü vurguladı.

Husilerin Saldırısı ve İsrail'in Karşı Hamlesi

Yemen'deki İran destekli Husiler, Yafa'daki askeri hedeflere yönelik yaptıkları saldırıyı duyururken, İsrail ordusu, bu saldırıdan sonra Yemen'deki 5 hedefe 14 savaş uçağıyla bombardıman düzenledi. İsrail ordu radyosu, Husilerin Yafa'ya düzenledikleri füze saldırısı sonrası Ramat Gan kentinde bulunan bir okulda hasar meydana geldiğini bildirdi.

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