Netanyahu, İran'a Karşılık Vermek İçin Güvenlik Toplantısı Yapacak

Netanyahu'dan Güvenlik Toplantısı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a verilecek yanıt ve Lübnan'daki son gelişmeleri değerlendirmek üzere bir güvenlik toplantısı gerçekleştirecek. Yerel basından alınan bilgilere göre, bu kritik görüşme yerel saatle 20.30'da başlayacak.

Toplantının Gündemi

Bu toplantıda, İran'ın gerçekleştirdiği füze saldırısına nasıl bir karşılık verileceği ve Lübnan'daki durum masaya yatırılacak. Geçtiğimiz hafta da Netanyahu başkanlığında toplanan İsrail güvenlik kabinesi, İran’a yanıt verme sürecini ele almış ancak henüz net bir karar alınamamıştı.

İran'ın Füze Saldırısı

İran, 1 Ekim tarihinde İsrail'e yönelik bir füze saldırısı gerçekleştirmişti. Tel Aviv yönetimi, bu saldırıya karşı bir karşılık verileceğinin sinyallerini vermişti.