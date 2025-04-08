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Netanyahu: İran Nükleer Tesisleri Yok Edilmezse Askeri Seçenek Gündeme Gelecek

İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'ın nükleer tesislerinin yok edilmemesi durumunda askeri seçeneklerin masada olacağını belirtti.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 19:01
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 19:01
Netanyahu: İran Nükleer Tesisleri Yok Edilmezse Askeri Seçenek Gündeme Gelecek

Netanyahu'dan Sert Uyarı: Askeri Seçenek Gündemde

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Washington'daki resmi ziyaretinde yaptığı açıklamada, olası bir anlaşma çerçevesinde İran'ın nükleer tesislerinin ABD gözetiminde yok edilmemesi durumunda askeri seçeneğin gündeme geleceğini ifade etti.

Netanyahu, İran'ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini savunarak, bunun yalnızca bir anlaşma ya da askeri seçenek ile sağlanabileceğini vurguladı. Aynı zamanda, ABD Başkanı Donald Trump ile bu konuda hemfikir olduklarını belirtti.

Olası bir anlaşma sürecinde İran'ın nükleer tesislerinin tamamen yok edilmesi ve bu tesislerdeki ekipmanların sökülmesi gerektiğini öne süren Netanyahu, bu adımların hayata geçirilmemesi durumunda, askeri bir müdahelenin gündeme gelebileceğini savundu.

Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi planına dair de Trump ile yaptığı görüşmelerde bu konuyu ele aldıklarını belirtti. Bu kapsamda, bazı ülkelerle görüşmelerin yapıldığını ve Filistinlilerin kabul edilmesi için destek arayışında olduklarını ifade etti.

İsrail Başbakanı, Trump'ın açıkladığı bu planın "eninde sonunda hayata geçirilmesi gerektiğini" ileri sürdü. Ayrıca Türkiye'nin Suriye'de askeri üsler kurmasının, İsrail'e yönelik bir tehdit oluşturduğunu savunarak, bu konuda: "Yardımınıza ihtiyacımız olursa sizinle bu konuyu konuşuruz" dedi.

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