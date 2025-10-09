Netanyahu Kabineyi Toplayacak: Mısır'da Varılan Gazze Ateşkesi ve Esirlerin İadesi

Netanyahu, Mısır'daki görüşmelerde varılan Gazze ateşkesi için yarın kabinenin toplanacağını ve İsrailli esirlerin geri getirilmesi amacıyla anlaşmanın onaylanacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 09.10.2025 02:57
Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 02:57
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mısır'daki görüşmelerde Gazze'de ateşkes anlaşmasına varılmasının ardından kabineyi toplayacağını açıkladı.

Netanyahu, açıklamayı Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaparak, Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasına ilişkin bilgi verdi.

Yarın kabinenin toplanacağı ve Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin geri getirilmesi için Mısır'da varılan ateşkes anlaşmasının burada onaylanacağı belirtildi.

Haberde ayrıca, Gazze'de uygulanan soykırımla suçlanan Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump'a çabalarından dolayı teşekkür ettiği ve "komşu ülkelerle barışı genişletmeye devam edeceklerini" savunduğu kaydedildi.

