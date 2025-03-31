Netanyahu, 'Katargate' Soruşturmasında İfade Verdi

Netanyahu, Katargate Soruşturması Kapsamında İfade Verdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yakın çalışma arkadaşlarının Katar'dan para aldığı iddialarına dayanan ve 'Katargate' olarak adlandırılan olayla ilgili ifade verdi. İsrail devlet televizyonu Kan'ın haberine göre, Netanyahu, Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisi'nde İsrail polisi tarafından sorgulandı.

İfadenin Detayları

Başbakan Netanyahu'ya, maaşını Katarlı bir lobiciden aldığı iddia edilen Eliezer Feldstein'ın bürodaki işinin finansmanı ve Jonathan Urich'in Katar ile olan bağlantısı hakkında sorular yöneltildi. İfadesini, yolsuzluk suçlarıyla mücadele eden 'Lahav 433' biriminin komiser yardımcısı Momi Meshulam aldı.

Netanyahu'dan Siyasi Av İddiası

Netanyahu, ifadesinin ardından yayımladığı bir video mesajda, Feldstein ve Urich'in tutuklanmasını eleştirerek, "Bu sadece Şin-Bet başkanının görevden alınmasını önlemek ve sağcı bir başbakanı devirmek amacıyla yürütülen siyasi bir avdır," dedi.

Likud Partisi'nden Açıklama

Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi, Urich'in tutuklanmasına ilişkin eleştirilerde bulundu. Açıklamada, "Urich'in haydutça tutuklanması, bir başbakanı devirmeye yönelik siyasi avda yeni bir dip noktasıdır," denildi. Ayrıca, İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara ve Şin-Bet Direktörü Ronen Bar'ın doğrudan hedef alındığını belirterek, 'Katargate' olayının uydurma olduğu iddia edildi.

Katargate Skandalının Temelleri

'Katargate' tartışmaları, Netanyahu'nun seçim kampanyası için Katar'dan milyonlarca dolar aldığı iddialarıyla başladı. Netanyahu'nun sözcüleri Feldstein ve danışmanları Urich ile Srulik Einhorn'un soruşturma kapsamında sanık olarak yer aldığı belirtildi. İddialara göre, Netanyahu 2012'de 15 milyon dolar, 2018'de 50 milyon dolar almakla suçlanıyor. Feldstein'ın uluslararası bir şirketten maaş aldığı, danışmanları Urich ve Einhorn'un da Katar için imaj danışmanlığı yaptığı öne sürüldü.

İsrailli iş insanı Gil Bilger'in Feldstein'a para aktardığını söylediği ses kaydı da kamuoyuna yansıdı ve Feldstein, Bilger'in iddialarını kabul etti. Şu an için Feldstein ile Urich, 'Katargate' soruşturması çerçevesinde tutuklanmış durumda.