Netanyahu Mısır'ı Hedef Aldı: Gazze'den 'Gönüllü Göç' Tartışması

Kahire ile Tel Aviv arasında sert sözler

İsrail yönetimi, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin "gönüllü göç" adı altında başka ülkelere sürgün edilmesini gündeme getirirken, Mısır yönetimi bu girişime karşı net bir duruş sergiledi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Kahire'nin İsrail ordusunun yoğun saldırılar yürüttüğü Gazze Şeridi'nden "ayrılmak isteyen sakinleri iradesine aykırı olarak Gazze'de hapsettiği" iddia edildi.

Açıklamada ayrıca, Netanyahu'nun Gazze'de her bireyin "ikamet yerini serbestçe seçme hakkının olduğunu" savunduğu öne sürüldü. Bu açıklama, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati'nin Tel Aviv yönetiminin Gazzelileri sürgün etme niyetine bugün "Yerinden edilme bir seçenek değil, Mısır için kırmızı çizgidir ve buna izin vermeyeceğiz." sözleriyle karşı çıktığı açıklamanın hemen ardından yapıldı.

Netanyahu'dan sosyal medya röportajı ve Refah kapısı iddiası

Başbakan Binyamin Netanyahu, "Abu Ali Express" kanalına verdiği röportajda Mısır'ın sürgüne karşı çıkışına atıfta bulundu. Netanyahu, "Gazze'den ayrılmak, her Filistinlinin temel hakkıdır. Refah (Sınır) Kapısı'nı onların çıkışı için açabilirim, ancak Mısır tarafından derhal kapatılacaktır." ifadelerini kullandı.

Mısır yönetimi ise Netanyahu'nun suçlamalarına sert tepki gösterdi. Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kahire'nin Filistin davasının tasfiyesine asla ortak olmayacağı ve "yerinden edilmelerin kapısı haline gelmeyeceği" vurgulandı. Açıklamada ayrıca bölgede kaosun sürdürülmemesi, ateşkesin sağlanması ve İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden çekilmesi çağrısı yapıldı.

Ziya Raşvan, yaptığı açıklamada Netanyahu'ya Refah Sınır Kapısı'nı Filistinlilerin kendi topraklarından çıkmaları için değil, 1948'de İsrail tarafından işgal edilen ata topraklarına dönmeleri için açması çağrısında bulundu. Raşvan, Netanyahu'nun Refah Kapısı'nı Filistinlilerin yeniden sürgün ve diasporaya gönderilmesi için açma niyetine dikkat çekerek şunları söyledi: "Sen sözünde durmalısın; Filistinlilerin yönlerini özgürce seçme hakkı vardır. Onlara sadece çıkış yönünü senin belirlemen, zorla göç ettirmektir ve Mısır buna katılmayacaktır."

İki taraf arasındaki gerilim, Gazze'deki insani durum ve sınır kapılarının statüsü üzerinden diplomatik düzeyde devam ediyor. Konu, bölgesel istikrar ve insani yardım erişimi açısından kritik önemde görülüyor.