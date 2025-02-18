Netanyahu, Mossad ve Şin-Bet Direktörlerini Ateşkes Heyetinden Çıkardı

Netanyahu'dan Ateşkes Heyetinde Büyük Değişiklik

İsrail'de yeni bir gelişme yaşandı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea ve İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ı, Hamas ile varılan ateşkesin ikinci aşamasına geçiş müzakerelerini yürütecek heyetten çıkardı.

Yeni Heyetin Lideri Ron Dermer

Yerel basında yer alan haberlere göre, Netanyahu'nun ateşkesin ikinci aşamasına geçiş ve esir takası müzakerelerini yürütecek heyette değişikliğe gitmesi dikkat çekti. Daha önce müzakereleri yürütmekte olan Mossad ve Şin-Bet direktörleri artık heyette yer almayacak.

Yeni müzakere heyetine, Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in liderlik edeceği kaydedildi. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşama müzakerelerinin bu hafta başlayacağını duyurmuştu.

Haberlerde Görev Değişikliği Gündemde

İsrail basınında çıkan başka bir habere göre, Netanyahu'nun Şin-Bet Direktörü Bar ile görüşmelerinin gerildiği ve bu yüzden onun görevden alınabileceği de iddia ediliyor. Öte yandan, İsrail ile Hamas arasında varılan 3 aşamalı ateşkes ve esir takası anlaşması geçen hafta yürürlüğe girmişti ve ikinci aşamaya geçiş müzakerelerine henüz başlanmamış olması endişelere yol açtı.

İlk aşaması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te başlayan bu anlaşmanın, sona ermesine 2 haftadan daha az bir süre kaldı.