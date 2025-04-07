Netanyahu'nun ABD Uçuşu: UCM Endişesi Rotayı Uzattı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bazı Avrupa ülkelerinin Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından verilen tutuklama kararını uygulama endişesi nedeniyle ABD'ye olan uçuşunun rotasını uzattı. Haaretz gazetesinin haberine göre, Netanyahu, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı UCM'nin verdiği kararın acil iniş durumunda uygulanma ihtimalinden dolayı bu kararı aldı.

Netanyahu, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'den Washington'a uçarken yaklaşık 400 kilometre daha uzun bir güzergah tercih etti. Uçuş rotası, Hırvatistan, İtalya ve Fransa üzerinden gerçekleşti.

Bu rota, İsrail'in İrlanda, İzlanda ve Hollanda'nın UCM kararlarını uygulama ihtimali ile ilgili kaygılardan kaynaklanmakta. Aslında, Netanyahu'nun Gazze’ye yönelik şiddetli saldırıların başlamasından sonra tüm ABD uçuşlarının Yunanistan, İtalya ve Fransa üzerinden yapıldığı iddia edildi.

Netanyahu'nun Macaristan ziyareti, hakkındaki tutuklama kararı sonrası, UCM’ye taraf bir ülkeye gerçekleştirdiği ilk ziyaret olarak kaydedildi. Macaristan hükümetinin UCM’den ayrılma kararı almış olması da dikkat çekici bir bilgi.

UCM, 21 Kasım 2024 tarihinde açıkladığı kararda, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.