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Netanyahu'nun Avrupa seyahatinde tutuklanma korkusu!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmek üzereyken Avrupa'da yapmayı planladığı bir aktarmayı atlamayı düşündüğü belirtiliyor.

Yayın Tarihi: 10.07.2024 11:15
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 11:15
Netanyahu'nun Avrupa seyahatinde tutuklanma korkusu!

Netanyahu'nun olası tutuklama endişeleri, Avrupa'da mola verme tercihini şekillendiriyor.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Amerika Birleşik Devletleri'ne giderken Avrupa'da planlanan bir aktarmayı atlamayı düşündüğü bildirildi. İsrail kamu yayın kuruluşu KAN, Netanyahu'nun olası tutuklama endişeleri nedeniyle Avrupa'da mola vermekten kaçınmayı düşündüğünü aktardı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Tutuklama Emirleri

Netanyahu'nun bu kararı, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Gazze Şeridi'nde savaş suçları ve soykırım eylemleriyle suçladığı bir davanın ardından çıkardığı tutuklama emirleri uyarınca alınmıştır. UCM'nin bu emirleri, Avrupa ülkelerinin Netanyahu'nun seyahat planlarını zorlaştırabileceği endişelerini artırmaktadır.

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