Netanyahu'nun Eşine Yönelik Yolsuzluk Soruşturması Talebi

İsrail'de Netanyahu'nun Eşine Soruşturma Talebi

İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu hakkında, kocasının yolsuzluk davasına müdahale etmeye çalıştığı iddialarıyla soruşturma açılması talebinde bulundu.

Baharav-Miara'nın ofisinden yapılan açıklamada, Sara Netanyahu'nun eşinin yolsuzluk davasındaki bir tanığa baskı yaptığı ve adaletin tecelli etmesini engellediği öne sürüldüğü belirtildi.

Söz konusu iddialar, İsrail medyasının Kanal 12 tarafından yayınlanan bir habere dayanıyor. Bu haberde, Sara Netanyahu'nun yaşamını yitirmiş bir İsrailli savaş pilotunun ailesinin evinin önünde gösterileri organize ettiği, hükümet karşıtı protestoculara güç kullanan polisleri cesaretlendirdiği ve Başbakan Netanyahu'nun yolsuzluk davasındaki önemli bir tanığı ile savcıları sindirmeye çalıştığı öne sürüldü.

Netanyahu, geçtiğimiz akşam sosyal medya üzerinden yayınladığı video mesajda, Sara Netanyahu hakkında çıkan iddialara sert tepki gösterdi. Başbakan, basın kuruluşlarının eşine yönelttiği suçlamaları "kan iftirası" olarak nitelendirdi.

Yolsuzluk Davası Hakkında Bilgiler

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, Binyamin Netanyahu hakkında 21 Kasım 2019'da üç ayrı yolsuzluk davası açılması için dava talep etmişti. Netanyahu, tarihte görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı olarak öne çıkıyor. İlk duruşması 24 Mayıs 2020 tarihinde Kudüs Bölge Mahkemesi'nde gerçekleşmişti.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında, Shaul Elovitch’in sahibi olduğu Bezeq telekomünikasyon şirketinin Walla News isimli internet sitesi üzerinden Netanyahu ailesinin lehine haberler yapılması karşılığında 276 milyon dolar değerinde mali imtiyaz sağlama suçlaması dikkat çekiyor.

Netanyahu’ya yöneltilen diğer suçlamalar arasında, İletişim Bakanlığı Genel Müdürü Avi Berger yerine seçim kampanyalarını yürüten Shlomo Filber’i getirerek Shaul Elovitch lehine hükümet politikası yürütmesi yer alıyor. Rüşvet ve görevi kötüye kullanma kapsamındaki iddialar ise Netanyahu'nın, İsrailli Hollywood film yapımcısı Arnon Milchan ve Avustralyalı milyarder James Packer’dan hediye adı altında alınan 283 bin dolar değerindeki şampanya, puro, mücevher ve uçak biletlerini içeriyor.

İddianamede, bu hediyelerin Netanyahu’ya siyasi çıkar sağlaması amacıyla verildiğine yönelik yeterli delillerin bulunduğu belirtiliyor. Ayrıca, Yediot Ahronot gazetesinin sahibi Arnon Mozes ile Netanyahu’nun, gazetenin yayın politikalarının Likud lideri lehine olması karşılığında Israel Hayom gazetesinin rekabet gücünü azaltmaya yönelik düzenlemelerin hükümet tarafından geçirilmesi konusunda anlaştığı iddia ediliyor.

Yargı süreci devam ederken, Binyamin Netanyahu, karşı karşıya olduğu üç ayrı davada masumiyetini savunmaya devam ediyor. Suçlu bulunması durumunda, 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşılaşabileceği belirtiliyor.