Netanyahu'nun İran Stratejisi: Nükleer ve Petrol Tesisleri Hedef Değil

Netanyahu'dan ABD Yönetimine Açıklama

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD yönetimine İran'daki nükleer ve petrol tesislerinin hedef alınmayacağını ancak askeri altyapıya saldırılarda bulunacaklarını ilettiği öne sürüldü.

Washington Post'un Öne Çıkardığı Detaylar

Washington Post gazetesinin haberine göre, Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleştirdiği son görüşmesinde, İsrail ordusunun "İran'daki askeri tesisleri vuracağını" belirtti. Yetkililere göre Netanyahu, bu misillemenin ABD seçimlerine siyasi bir müdahale algısı yaratmaması için belirli bir şekilde planlanıyor.

Netanyahu'nun Yumuşayan Tutumu

Görüşmede Netanyahu'nun daha önceki tutumuna kıyasla "daha ılımlı bir yerde" olduğunu ifade eden ABD'li yetkililer, bu değişimin Biden yönetiminin İsrail'e güçlü bir füze savunma sistemi göndermesi kararına bağlı olabileceğini kaydetti.

İsrail'in Öncelikleri

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, "ABD'nin görüşlerini dinliyoruz ancak nihai kararlarımızı ulusal çıkarlarımıza göre vereceğiz" şeklinde ifadeler yer aldı. Beyaz Saray ise henüz konuya dair bir açıklama yapmamış durumda.

5 Kasım İddiası

Öte yandan, Washington Post’a konuşan başka bir yetkili, İsrail'in İran'a yapacağı saldırının 5 Kasım’da gerçekleşecek ABD seçimlerinden önce olabileceğini vurguladı. Yetkili, harekete geçmemenin İran tarafından zayıflık olarak görülebileceğini ifade etti.

İran'ın Tepkisi

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırıları düzenlediğini duyurmuştu. Bu saldırıların, daha önceki İsrail saldırılarına karşılık olduğu belirtilmekte. İran, Tel Aviv dahil olmak üzere ülke genelinde yaklaşık 200 füze fırlattığını ve hipersonik Fettah-1 füzelerinin ilk kez kullanıldığını açıkladı. Netanyahu ise İran'ın bu saldırısıyla "büyük bir hata yaptığını" belirtti.