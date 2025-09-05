DOLAR
Netanyahu'nun Mısır Eleştirisi: Gazze'de 'Yerinden Etme İtirafı' İddiası

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Netanyahu'nun Mısır eleştirisini İsrail'in Gazze'deki yerinden etme planlarının resmen itirafı olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 23:57
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 23:57
Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Mısır'a yönelik eleştirisini kınayarak, bunun İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki yerinden etme planlarını resmen itirafı anlamına geldiğini bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında, "Netanyahu'nun kışkırtıcı açıklama ve tutumları, asılsız suçlamaları ve Mısır'a yönelik haksız eleştirisi" açıkça kınandı. Açıklamada, Netanyahu'nun sözlerinin İsrail güçlerinin uyguladığı yerinden etme politikalarının itirafı olarak değerlendirildiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, Mısır'ın Filistin halkının sorunları ve haklarına yönelik destekleyici duruşuna dikkat çekilerek, İsrail'in sürdürdüğü soykırım ve yerinden etme suçlarına karşı Gazze'ye ve halka verdiği sürekli desteğin övgüyle karşılandığı ifade edildi.

Bakanlık metninde, Mısır'ın Filistin halkını ve haklarını her platformda savunmada "önemli bir rol oynadığı" ve yerinden etme ve ilhak planlarını engellemenin önünde sağlam bir engel teşkil ettiği belirtildi.

Netanyahu, Kahire'nin Gazze'deki Filistinlilerin herhangi bir şekilde yerinden edilmesini reddettiği yönündeki açıklamalara yanıtında, Mısır'ın "Gazze sakinlerini kendi topraklarında hapsetmeyi tercih ettiğini" iddia etmişti. Ayrıca Telegram'daki "Abu Ali Express" kanalına verdiği röportajda, "Gazze'den ayrılmak her Filistinlinin temel hakkıdır. Refah (Sınır) Kapısı'nı onların çıkışı için açabilirim ancak Mısır tarafından derhal kapatılacaktır." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, röportajında ayrıca "Gazze'nin yeniden inşası için farklı planlar var, ancak nüfusun yarısı Gazze'den çıkmak istiyor. Bu toplu bir sürgün değil." iddiasında bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanlığının bugün yayımladığı yazılı açıklamada ise Kahire yönetiminin, Filistinlilerin ister zorla ister gönüllü olsun herhangi bir bahaneyle topraklarından çıkarılmasını, siviller ve sivil altyapı hedef alınarak Filistinlilerin göçe zorlanmasını kınadığı ve reddettiği vurgulandı. Açıklamada, Mısır'ın Filistin davasının tasfiyesine asla ortak olmayacağı ve yerinden edilmelerin kapısı haline gelmeyeceğinin "değişmez kırmızı çizgi" olduğu yinelendi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı ile Mısır'ın resmi tutumları, Netanyahu'nun açıklamalarına karşı bölgesel diplomatik gerilimi derinleştirirken, Gazze'deki olası yerinden etmeyle ilgili kaygıları da artırıyor.

