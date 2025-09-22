Netanyahu'nun Önünde Yüzlerce İsrailli Esir Takası ve Ateşkes Talep Etti

Roş Aşana öncesi yüzlerce İsrailli, Netanyahu'nun Batı Kudüs konutu önünde toplanarak Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması istedi.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 22:27
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 22:27
Netanyahu'nun Önünde Yüzlerce İsrailli Esir Takası ve Ateşkes Talep Etti

Netanyahu'nun Önünde Yüzlerce İsrailli Esir Takası ve Ateşkes Talep Etti

İbrani takvimine göre yılbaşının kutlandığı Roş Aşana Bayramı arifesinde, yüzlerce protestocu Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki konutunun önünde toplandı. Göstericiler, hükümetten Gazze'de ateşkes yapmasını ve esir takası anlaşması imzalamasını talep etti.

Gösterinin detayları

Protestocular, Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin evine dönmesinin sağlanana dek 'bayram yapmayacaklarını' vurguladı. Konut önüne yerleştirilen boş masa ve sandalyeler, esirleri simgeleyerek dikkat çekti.

Esirlerin aileleri ve yakınlarının oluşturduğu çatı platformdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Onlar olmadan ne bayramımız ne de kutlamamız olacak. İsrail halkı kendine gelemeyecek. Bu gece, Roş Aşana arifesinde, Başbakanlık konutunun dışındaki bu boş masanın etrafında oturuyoruz ve tüm İsrail yanımızda duruyor. Esirleri evine yalnızca halk döndürecek.'

Hükümetin tutumu

İsrail'deki aşırı sağcı hükümet, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentini işgal kararı almış ve saldırılarını genişletmiş durumda. Hükümet, Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacak bir anlaşmaya yanaşmıyor; bu da protestocuların tepkisini artırdı.

Gösteri, Roş Aşana arifesinde hükümete yönelik baskıyı yükseltirken, esirlerin serbest bırakılması talebi kamuoyunda geniş destek buldu.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gazze'deki Soykırıma Rağmen Yahudi İş İnsanları İsrail'e Yatırım ve Destek Veriyor
2
Mersin'de 'Araçsız Sokak Günü' etkinliği: Adnan Menderes Bulvarı trafiğe kapatıldı
3
CHP Genel Başkanı Özgür Özel İskandinav ve Baltık Büyükelçileriyle Yemekte Buluştu
4
Gebze'de panelvan ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
5
Katar Türk Okulu'nda 2025-2026 Eğitim Yılı Başladı
6
Diyarbakır Bismil'de Ev Yangını: 2 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
7
Polonya: Hava Sahasını İhlal Eden Rus Uçaklarını Düşüreceğiz

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta