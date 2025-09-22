Netanyahu'nun Önünde Yüzlerce İsrailli Esir Takası ve Ateşkes Talep Etti

İbrani takvimine göre yılbaşının kutlandığı Roş Aşana Bayramı arifesinde, yüzlerce protestocu Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki konutunun önünde toplandı. Göstericiler, hükümetten Gazze'de ateşkes yapmasını ve esir takası anlaşması imzalamasını talep etti.

Gösterinin detayları

Protestocular, Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin evine dönmesinin sağlanana dek 'bayram yapmayacaklarını' vurguladı. Konut önüne yerleştirilen boş masa ve sandalyeler, esirleri simgeleyerek dikkat çekti.

Esirlerin aileleri ve yakınlarının oluşturduğu çatı platformdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Onlar olmadan ne bayramımız ne de kutlamamız olacak. İsrail halkı kendine gelemeyecek. Bu gece, Roş Aşana arifesinde, Başbakanlık konutunun dışındaki bu boş masanın etrafında oturuyoruz ve tüm İsrail yanımızda duruyor. Esirleri evine yalnızca halk döndürecek.'

Hükümetin tutumu

İsrail'deki aşırı sağcı hükümet, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentini işgal kararı almış ve saldırılarını genişletmiş durumda. Hükümet, Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacak bir anlaşmaya yanaşmıyor; bu da protestocuların tepkisini artırdı.

Gösteri, Roş Aşana arifesinde hükümete yönelik baskıyı yükseltirken, esirlerin serbest bırakılması talebi kamuoyunda geniş destek buldu.