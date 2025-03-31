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Netanyahu, Şin-Bet Direktörlüğüne Eli Sharvit’i Atadı

İsrail Başbakanı Netanyahu, Şin-Bet'e Eli Sharvit'i atadı. Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı, önemli bir göreve getirildi.

Yayın Tarihi: 31.03.2025 10:48
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 10:48
Netanyahu, Şin-Bet Direktörlüğüne Eli Sharvit’i Atadı

Netanyahu, Şin-Bet'in Yeni Direktörünü Açıkladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörlüğüne, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Eli Sharvit'i atama kararı aldı. Bu adım, iç güvenlik alanında önemli değişikliklerin yaşandığı bir dönemde gerçekleştirildi.

Ronen Bar'ın Tartışmalı Görevden Alınması

Netanyahu, mevcut Şin-Bet Direktörü Ronen Bar'ı görevden alma kararının ardından kurumun olağanüstü ihtiyaçlarını değerlendirmek üzere adımlar attı. Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun bu süreçte Yüksek Mahkeme'nin izniyle 7 aday ile görüştüğünü açıkladı.

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Sharvit'in, kurumun başına geçmesinin ardından, Hamas, Hizbullah ve İran ile yürütülen operasyonlarda sahip olduğu deneyimle, Şin-Bet'i güçlendireceği düşünülüyor.

Sharvit'in Önceki Görevleri ve Yeni Rolü

İsrail ordusunda 36 yıl görev yapan Sharvit, 5 yıl boyunca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapmıştır. Daha önceki görevleri arasında Hayfa Üs Komutanı ve Füze Gemisi Filosu Komutanı bulunmaktadır. Sharvit'in 7 Ekim 2023 tarihli olayın ardından, Şin-Bet kurumunu yeniden yapılandırma görevine getirileceği belirtiliyor.

Güvensizlik Tartışmaları ve Yüksek Mahkeme Kararları

Netanyahu'nun, Bar'ı görevden alma kararı, İsrail siyasetinde büyük tartışmalara neden oldu. Başbakan, Bar ile yaptığı görüşmede, kararını güvensizlik temelllerine dayandırarak açıklamıştı. Daha önce Bar'ın görevinden alınmasının bunca tartışmaya yol açmasının ardından; İsrail Yüksek Mahkemesi, bu kararı dondurmuş ve Bar’ın görevde kalmasına karar vermişti.

Netanyahu’nun bu girişimleri, muhalefet ve halk arasında kitlesel protestolara sebep oldu, işlerin ne yöne evrileceği belirsizliğini koruyor.

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