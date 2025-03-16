Netanyahu Şin-Bet Direktörü Ronen Bar'ı Görevden Alıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ı görevden alacağını açıkladı. Bu karar, uzun bir süredir devam eden görüş ayrılıklarının ardından geldi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, Bar ile bir görüşme gerçekleştirerek, hükümete bir karar taslağı sunacağını bildirdi. Bar'ın görevden alınmasının oylanacağı kabine toplantısının çarşamba günü yapılması planlanıyor.

Netanyahu, yayımladığı video mesajında, "Yedi cephede süren bir savaşın ortasındayız. Her zaman, ama özellikle de böylesine varoluşsal bir savaşta, Başbakan, Şin-Bet şefine tam güven duymalıdır" ifadelerini kullandı. Bar'a güvenmediğini belirten Netanyahu, görevden alma kararını süregelen ve zamanla büyüyen güvensizliğe dayandırdı.

Uzun Süreli Görüş Ayrılığı

Netanyahu, Bar'ı uzun bir süredir açıkça eleştiriyordu. İsrail basını ve muhalefet, Netanyahu'nun 7 Ekim olaylarının sorumluluğunu güvenlik birimlerine yıkma niyetinde olduğunu öne sürdü. Son olarak, Netanyahu, Bar'ı bu tarihteki başarısızlığı sonrası kurumda reform yapma kararlarını engellemekle suçlamıştı. Şabak ise bu iddiaları "tehlikeli" olarak nitelendirdi.

Ayrıca, bazı gizli belgelerin basına sızması ve Netanyahu'nun danışmanlarının suçlamalarla karşı karşıya kalmasından dolayı yürütülen soruşturmalara da dikkat çekilmektedir. Söz konusu soruşturmalar, Katar'dan para alınması gibi ciddi iddiaları da içeriyor.