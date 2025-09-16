Netanyahu, Tel Aviv Borsası'ndaki Düşüşün Ardından Basın Toplantısı Düzenledi

Borsa kaybı ve tartışmalı söylemler sonrası liderden açıklama

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tel Aviv Borsası'nda yaşanan değer kaybı nedeniyle acil bir basın toplantısı düzenledi. Toplantı, Gazze kentine yönelik kara saldırılarının genişletilmesi ve Netanyahu'nun dün dile getirdiği "modern Sparta" söyleminin ardından geldi.

Tel Aviv Borsası, ordunun Gazze harekâtının genişletilmesi ve liderin söylemleri sonrası birçok endekste düşüş kaydetti. Bazı endekslerdeki değer kaybı %3'lere yaklaşınca, ekonomik endişeler basın toplantısını zorunlu kıldı.

Netanyahu, artan uluslararası baskı ve Gazze Şeridi'nde yapılan soykırım iddiaları ile gelen eleştirilere yanıt vererek, İsrail ekonomisinin iyi durumda olduğunu savundu ve dün yaptığı konuşmanın yanlış anlaşıldığını öne sürdü. Ayrıca, kara saldırılarının genişletilmesi ile birlikte ateşkes ihtimalinin ortadan kalktığı yönündeki tartışmalara değindi.

Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile Gazze'ye yönelik saldırılar konusunda yaşanan tartışmalardan söz eden Netanyahu, kapalı toplantılardan sızdırılan görüşleri eleştirdi ve toplantılarda her zaman karşı çıkanların olabileceğini belirtti. Net ifadeyle, "Sonunda karar veren siyasi kadro ve kararı ben verdim."

Toplantıda ayrıca Katar'ı, Hamas'a ev sahipliği yapmak ve finanse etmekle suçlayan Netanyahu, onların İsrail yanlısı ya da tarafsız olmadığını iddia etti ve bazı tarafların kullanıldığı görüşünü paylaştı.

Netanyahu, son olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini 2 hafta sonra Beyaz Saray'a davet ettiğini açıkladı.