Netanyahu: TikTok'tan Sonra Sırada X Var — Elon Musk'la Görüşecek

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ziyareti sırasında konuştu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medyanın yeni bir "savaş aracı" haline geldiğini savunarak, Çin merkezli TikToktan sonra Amerikan X şirketinin platformunun gündemde olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği ABD'de katıldığı bir programda konuşan Netanyahu, X şirketinin sahibi Elon Musk ile görüşeceklerini bildirdi.

Netanyahu, ABD'deki taban desteklerini güvence altına almaları gerektiğini ifade ederek, "Savaş araçlarını kullanmak zorundayız. Bilirsiniz, silahlar zamanla değişir." dedi ve sosyal medyanın yeni bir "savaş aracı" olduğuna işaret etti.

Netanyahu, şu anda ABD'de sosyal medya alanındaki en önemli alım işleminin Çin merkezli sosyal medya platformu TikTokta yapıldığını ve bunun gerçekleşmesini beklediğini belirtti.

Ayrıca Amerikan X şirketinin sosyal medya platformunun önemine değinen Netanyahu, "Elon ile konuşmalıyız. O bir düşman değil. O bir dost." ifadelerini kullandı ve TikTok'tan sonra sıranın X'e geldiği mesajını verdi.

Netanyahu, bunu başarabilirlerse çok şey kazanacaklarını savundu.

TikTok'un ABD operasyonları ve Oracle'ın rolü

Daha önce açıklananlara göre, ABD merkezli yazılım şirketi Oracle'ın, sosyal medya platformu TikTok'un ABD'deki operasyonlarının güvenliğinde büyük rol oynayacağı belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı başkanlık kararnamesiyle, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'un ülkedeki operasyonlarının ABD'li yatırımcılara satılmasının önü açılmıştı. Bu kararla, "ABD'deki tüm kullanıcıların verileri, Oracle tarafından işletilen güvenilir, gizli ve özel tasarlanmış bir bulut ortamında saklanacak." ifadesi kullanılmıştı.

Oracle'ın kurucusu Larry Ellison'ın yıllardır İsrail'e açıktan verdiği destek, şirketin TikTok'a yönelik yetkilerinin İsrail yönetiminin lehine kullanılacağı endişelerini beraberinde getirmişti.