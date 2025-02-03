Netanyahu, Trump'ın Davetiyle Washington'da

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine Washington'a geldi.

İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Danny Danon, Netanyahu'yu diğer yetkililerle birlikte Maryland'deki Andrews Hava Kuvvetleri Üssü'nde karşıladığı anları paylaştı. Danon, "Başkan Trump'la görüşmek için Washington'a gelen Başbakan Netanyahu'yu karşılamaktan heyecan duydum. Bu, iki ülke arasındaki derin ittifakı derinleştirecek ve işbirliğimizi artıracak önemli bir görüşme." ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun yarın ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile bir araya gelmesi, salı günü ise Beyaz Saray'da Trump ile görüşmesi öngörülüyor. Gündemde ise Gazze, esirler ve İran gibi konular bulunuyor.

Washington'a hareket etmeden önce Netanyahu, Hamas ve Hizbullah'a karşı saldırılarıyla Orta Doğu'nun çehresini değiştirdiğini savunarak, bu kararlarla haritayı yeniden çizdiklerini belirtti. Netanyahu, "Ancak Başkan Trump ile yakın çalışarak haritayı daha da iyi bir şekilde yeniden çizebileceğimize inanıyorum." şeklinde konuştu.