Netanyahu: Trump Planına Göre İsrail'in Gazze İşgali Sürecek, Filistin Devleti Kurulmayacak

Netanyahu, Trump'ın Gazze planına göre İsrail'in Gazze'deki işgalinin süreceğini ve bağımsız Filistin devletinin kurulmayacağını ileri sürdü.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 10:12
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 10:12
Başbakan'ın X paylaşımı ve değerlendirmeleri

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına ilişkin değerlendirmesinde, planın ülkesinin Gazze'deki işgalini sürdüreceğini ve bağımsız Filistin devletinin kurulmayacağını ileri sürdü.

Netanyahu, ABD merkezli X sosyal medya hesabından Trump ile görüşmesini değerlendirirken, "Hamas'ın İsrail'i köşeye sıkıştırmasındansa, Hamas'ı köşeye sıkıştırdıklarını" ifade etti.

Başbakan, ayrıca "Dünya, Arap ve İslam aleminin Hamas'a, İsrail'in Trump ile hazırladıkları şartları kabul etmesi için baskı yaptığını" öne sürdü.

Trump'ın Beyaz Saray'da açıkladığı Gazze ateşkes ve esir takası planına değinen Netanyahu, plana göre, "Gazze Şeridi'ndeki tüm İsrailli esirlerin serbest kalacağını buna karşın İsrail'in Gazze'nin çoğundaki işgalinin devam edeceğini" savundu.

Netanyahu, Trump'ın planına göre "Filistin devletinin kurulmasının" kesinlikle gerçekleşmeyeceğini ileri sürerken, ne Trump'ın ne kendisinin böyle bir şey açıkladığını dile getirdi.

Son olarak, Netanyahu Trump'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu konuşmasında, Filistin'i devlet olarak tanıyan ülkeleri eleştirdiğine de işaret etti.

