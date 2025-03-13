Netanyahu, UCM'nin Tutuklama Kararına Rağmen Macaristan'ı Ziyaret Edecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, UCM'nin tutuklama kararına rağmen Macaristan'ı ziyaret etme kararı aldı.

Yayın Tarihi: 13.03.2025 22:05
Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 22:05
Netanyahu, UCM'nin Tutuklama Kararına Rağmen Macaristan'ı Ziyaret Edecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) tutuklama kararına rağmen gelecek ay Macaristan'ı ziyaret etme kararı aldığını duyurdu. Bu, UCM'nin kararının ardından gerçekleştireceği ilk Avrupa ziyareti olacak.

Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas, Netanyahu'nun 20 Nisan'dan önce Macaristan'ı ziyaret edeceğini ve bu ziyareti Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın daveti üzerine gerçekleştireceğini açıkladı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu ise, UCM'nin tutuklama kararına rağmen Netanyahu'nun Macaristan'ı ziyaret etmesinin, kendisi için bir tutuklanma riski taşıdığını bildirdi. UCM'nin kurucu anlaşması olan Roma Statüsü'nü imzalayan diğer ülkelerin hava sahasından geçmeden Macaristan'a ulaşmanın mümkün olmadığını vurgulandı.

Macaristan, UCM'nin Roma Statüsü'nü imzalayan ülkelerden biri olmasına rağmen, Orban, UCM'yi Netanyahu hakkında böyle bir tutuklama kararı almakla “devam eden bir çatışmaya siyasi amaçlarla müdahale etmek” ile suçladı ve Netanyahu'nun Macaristan'a gelebileceği konusunda açıkça konuştu.

UCM'nin tutuklama kararı, Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle çıkarılmıştı. Mahkeme, ayrıca İsrail'in yargı yetkisiyle ilgili itirazlarını reddederek, Filistin topraklarında işlenen suçlar üzerinde yargı yetkisine sahip olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz günlerde Hollanda'ya giden İsrail askerlerinin de Gazze'deki savaş suçları nedeniyle tutuklama kararı riskiyle karşılaşarak ülkeden ayrılmak zorunda kaldığı öğrenildi.

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