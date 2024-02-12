Netanyahu üzerindeki artan uluslararası baskıya rağmen geri adım atmıyor

Netenyahu'nun bakanlar ve askeri yetkililerle yaptığı toplantıda söyledikleri, İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından duyuruldu. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yaptığı saldırılarla ilgili olarak "zafere giden yolda olduklarını" öne süren Netanyahu, bunun için bir süre gerektiğini ancak yıllarca sürmeyeceğini ileri sürdü.

Netanyahu, Gazze Şeridi'ni "askersizleştirmek" istediklerini söyleyerek, bunun "Gazze Şeridi de dahil olmak üzere Ürdün Nehri’nin batısında İsrail'in güvenlik kontrolünü gerektirdiğini" iddia etti. Amaçlarına ulaşabilmek için "yoğunlaşan baskıya karşı durmaları gerektiğini" belirten Netanyahu, "Size gerçeği söylemeliyim. (Baskıyı) Artırıyorlar. Yabancı unsurlarla temas kuran her biriniz bunu anlatabilir." dedi.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Netanyahu ile yaptığı görüşmede, "Refah'ta 1 milyondan fazla insanın güvenliğini sağlamak için inandırıcı ve uygulanabilir bir plan olmadan askeri operasyona başlamaması gerektiği"ni tekrarladığını bildirdi. Beyaz Saray, Biden'ın "masum Filistinli siviller için insani yardımın etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak için acilen ve özel olarak neler yapılması gerektiğini istediğini" de belirtti.

İSRAİL'İN REFAH BÖLGESİNE SALDIRI PLANLARI

İsrail'in Filistinlileri Gazze'nin güneyinde bulunan Refah'tan çıkarmak için kara saldırısını büyütme planlarına dair haberler, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'u da çok endişelendirmişti.

Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesinde 1 Şubat'ta İsrail askerlerini ziyaret eden İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, kara saldırılarını Refah kentine doğru genişleteceklerini açıklamıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise 4 Şubat'ta yaptığı konuşmada, Refah kentine kara saldırısı düzenleyeceklerine dair ipuçları vermişti.

6 Şubat'ta KAN adlı İsrail devlet televizyonunun siyasi kaynaklara dayanarak verdiği haberde, Refah kentindeki operasyonlara geçmeden önce kentin boşaltılacağı ifade edilmişti. İsrail Başbakanlık Ofisi, 9 Şubat'ta yaptığı duyuruda, Netanyahu'nun, ordu ve güvenlik birimlerine, Gazze Şeridi'nin güneyine saldırı yapılması ve burada yaşayan yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin göç ettirilmesi için gereken planı oluşturmaları emrini verdiğini bildirmişti.

REFAH SALDIRILARI BAŞLADIĞINDA FİLİSTİNLİLER İÇİN GÜVENLİ BÖLGE BULMAK DAHA DA ZORLAŞACAK

Refah kenti, Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırı yakınında bulunuyor. İsrail saldırıları yüzünden binlerce insan buraya kaçtı. Şehir, Gazze'nin yaklaşık yarısı kadar, 2,3 milyon insanı barındırıyor. İsrail güçleri, Refah kentini hava saldırılarıyla vurmaya devam ediyor. İsrail, Refah kentine kara saldırısı yaparsa, sivillerin Gazze Şeridi'nde güvenli bir yer bulamayacakları korkusu var. İsrail'in 7 Ekim'den beri Gazze Şeridi'ne yaptığı saldırılarda 28 bin 176 Filistinli hayatını kaybetti, bunların 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadındı. 67 bin 784 kişi de yaralandı. Enkazın altında hala binlerce ceset olduğu söyleniyor. Halkın korunduğu hastane ve okullar da hedef alınarak sivil yapılar da yıkılıyor.