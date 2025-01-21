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Netanyahu ve Starmer, İsrail'e Silah Satışı Ambargosunu Görüştü

İsrail Başbakanı Netanyahu, İngiltere Başbakanı Starmer ile silah satış ambargosunu ele aldı.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 17:50
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 17:50
Netanyahu ve Starmer, İsrail'e Silah Satışı Ambargosunu Görüştü

Netanyahu ve Starmer'dan Önemli Görüşme

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Londra'nın İsrail'e bazı silahların satış izin lisanslarını askıya alma kararını gündeme taşıdı.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu ve Starmer arasındaki görüşmenin detayları paylaşıldı. Görüşmede, Starmer'ın İngiltere vatandaşlığı da bulunan İsrailli Emiy Damari'nin Hamas ile yapılan esir takası mutabakatı çerçevesinde serbest bırakılması nedeniyle Netanyahu'ya teşekkür ettiği bildirildi.

Netanyahu'nun, görüşme sırasında İngiltere'nin İsrail'e yönelik silah satış izin lisanslarının askıya alınmasının tartışıldığını ifade ettiği aktarıldı. Starmer, konuyla ilgili değerlendirmelerin yapıldığını belirtti.

İngiltere, toplamda 350 silah satış izin lisansından sadece 30'unu askıya almış durumda. Ancak bu kısmi silah ambargosu, İsrail'in elindeki F-35 savaş jetleri'nin İngiltere menşeli bileşenlerini kapsamamaktadır. Bu bileşenlerin, İsrail'in Gazze'yi bombalamak için kullandığı jetlerin yaklaşık %15'ini oluşturduğu ve İngiltere’nin İsrail ordusu için sağladığı en önemli ekipmanları içerdiği tahmin ediliyor.

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