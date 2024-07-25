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Netanyahu'ya Tepki: Soykırımın Ortağı Olacaklar

İYİ Parti lideri Dervişoğlu, Netanyahu'yu alkışlayanları soykırımın suç ortağı olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 15:56
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 15:56
Netanyahu'ya Tepki: Soykırımın Ortağı Olacaklar

Dervişoğlu'ndan Sert Tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, ABD Kongresinde konuşma yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Sosyal Medya Üzerinden Açıklama

Dervişoğlu, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, "Gazze'de yaşlı, kadın, çocuk demeden binlerce masum sivili katleden savaş suçlusu Netanyahu'nun yaptıkları, insanlık onuruna bir darbedir. ABD Kongresi'nde ayakta alkışlanması, insani değerler ve demokrasi adına büyük bir utançtır," ifadelerini kullandı.

Uluslararası Çağrı

Müsavat Dervişoğlu, "BM Güvenlik Konseyi'nin ateşkes talebine uymayan ve Uluslararası Adalet Divanı'nın soykırım konusundaki tedbir kararına rağmen zorbalığı sürdüren Netanyahu'yu alkışlayanlar, kesinlikle soykırımın suç ortağı olarak tarihe geçecektir," dedi.

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