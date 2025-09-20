Netanyahu Yarın Suriye İle Güvenlik Anlaşmasını Görüşecek

Netanyahu, Suriye ile Olası Güvenlik Anlaşmasını Yarın Görüşecek

İsrail medyası, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yarın bakanlar ve güvenlik yetkilileriyle Suriye ile muhtemel bir güvenlik anlaşmasını ele alacağını bildirdi. Haberlere göre toplantı, Batı Kudüs'te gerçekleştirilecek.

Toplantı ve Katılımcılar

The Times of Israel'e konuşan bir İsrailli yetkili, Başbakan Netanyahu'nun Suriye ile müzakereleri gündeme alacağını aktardı. Gazete haberi, söz konusu güvenlik anlaşmasının Netanyahu ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın da katılacağı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda açıklanmasının beklendiğini belirtiyor.

Diğer yandan Axios'tan Barak Ravid, ABD merkezli X şirketindeki paylaşımında ismi açıklanmayan bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı bilgilere göre toplantının "kritik" nitelikte olduğunu ve üst düzey bakanlar ile güvenlik yetkililerinin katılacağını aktardı.

İddia Edilen Güvenlik Önerisinin Detayları

Yayınlanan haberlere göre İsrail yönetimi birkaç hafta önce Şam yönetimine yeni bir güvenlik anlaşması önerisi sundu; Şam'ın henüz yanıt vermediği iddia ediliyor. Axios kaynaklı haberde, Tel Aviv'in sunduğu öne sürülen öneride tampon bölgenin Suriye tarafında 2 kilometre daha genişletilmesinin yer aldığı belirtiliyor.

Teklifte, Şam'ın güneybatısındaki alanın A, B ve C olarak üç bölgeye ayrılacağı ve her bölgeye göre hangi tür silahların konuşlandırılabileceğinin detaylandırılacağı ifade ediliyor. Tampon bölgeye yakın noktalarda Suriye askerleri ve ağır silahlar konuşlandırılmasına izin verilmeyeceği, ancak Suriye polisi ve iç güvenlik güçleri'nin tampon bölgeye yakın yerlerde görev yapabileceği aktarılıyor.

Ayrıca öneride, Şam'ın güneybatısından Golan Tepeleri'ne kadar olan bölgenin Suriye uçakları için uçuşa yasak bölge ilan edilmesinin istendiği bildiriliyor. Bu şartlar karşılığında ise İsrail, stratejik öneme sahip Cebel eş-Şeyh Dağı (Hermon Dağı)'ndaki nokta hariç, Aralık 2024'ten bu yana işgal ettiği Suriye topraklarından kademeli çekilmeyi teklif ediyor.

Şu an için söz konusu görüşmeler ve öneriler resmi olarak teyit edilmiş değil; yayınlanan bilgiler İsrail ve uluslararası medya kaynaklarına dayandırılan iddiaları içeriyor.