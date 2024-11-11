Netanyahu, Yolsuzluk Davasında 2 Aralık'ta İfade Verecek

Netanyahu, Yolsuzluk Davasında İfade Verecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 2019 yılında açılan yolsuzluk davası çerçevesinde 2 Aralık'ta işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Kudüs Bölge Mahkemesinde ifade verecek. The Times of Israel gazetesinin haberine göre, savcılığın davayla ilgili dinlemeleri bu yılın başında tamamlandıktan sonra, mahkeme 2 Aralık'ta Netanyahu'nun ifadesini almaya başlayacak.

Erteleme Talebi Üzerine Gelişmeler

Netanyahu'nun ifadesinin alınması sürecinin haftalar süreceği öngörülüyor. Başbakan, Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarla ilgili sıkıntılar nedeniyle yolsuzluk davasında ifadesinin alınmasının iki buçuk ay ertelenmesini istedi. Avukatlar, bu süre zarfında yaşanan güvenlik olaylarının Netanyahu’nun davaya hazırlanmasını imkansız hale getirdiğini savundu.

Dilekçede belirtilene göre, Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılar nedeniyle, Başbakan'ın ifadesine hazırlanması için ayrılan zaman dilimleri çoğunlukla acil güvenlik veya diplomatik ihtiyaçlar sebebiyle iptal oldu. Avukatlar, bu küçük gecikmenin savunmanın davaya hazırlığını olumlu yönde etkileyeceği ve kamu çıkarlarına zarar vermeyeceği argümanını sundu.

Mahkemenin 13 Kasım Çarşamba günü erteleme talebini görüşeceği bildirildi.

Netanyahu'nun Yolsuzluk Davaları

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyasında rüşvet, emanete ihanet ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti. Netanyahu, görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı olarak kayıtlara geçti; ilk duruşması ise 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesinde görüldü.

Yolsuzluk soruşturmasında, Shaul Elovitch’in sahibi olduğu “Bezeq” telekomünikasyon şirketinin Walla News adlı internet sitesinde, Netanyahu ailesinin lehine haberler yapılması karşılığında şirkete 276 milyon dolar değerinde mali imtiyaz sağlaması suçlaması dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra, Netanyahu’ya yöneltilen suçlamalar arasında hediye adı altında Arnon Milchan ve James Packer’dan alınan 283 bin dolarlık şampanya, puro ve mücevher hibe edildiği iddiası yer alıyor.

Netanyahu, yargılama sonunda suçlu bulunması halinde 10 yıla varan hapis cezası aleyhinde mücadele ederken, hakkındaki suçlamaların tamamını red ederek masumiyetini sürdürmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.