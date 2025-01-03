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Netanyahu, Yolsuzluk Davasında İfade Ertelemesine Prostat Ameliyatını Gerekçe Gösterdi

Başbakan Netanyahu, prostat ameliyatı gerekçesiyle yolsuzluk davasındaki ifadesinin ertelenmesini talep etti.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 17:00
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 17:00
Netanyahu, Yolsuzluk Davasında İfade Ertelemesine Prostat Ameliyatını Gerekçe Gösterdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçirdiği prostat ameliyatı sebebiyle hakkındaki yolsuzluk davasında ifadesinin alınmasının iki hafta ertelenmesini istedi.

Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, Batı Kudüs’teki Hadassah Hastanesi'nde 29 Aralık’ta prostat ameliyatı geçiren Netanyahu, sağlık problemleri nedeniyle mahkemeye çıkamayacağını bildirdi.

İsrail savcılık makamları, Netanyahu'nun bu hafta için yaptığı ifade erteleme talebine itiraz etmeyeceklerini duyurdu.

Başbakan Netanyahu, 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında açılan davada ilk kez 10 Aralık'ta Tel Aviv Bölge Mahkemesi önünde ifade vermek için hazır bulunmuştu.

75 yaşındaki Netanyahu, İsrail'de en uzun süre başbakanlık koltuğunda oturan isim olma unvanına sahiptir ve prostat ameliyatının ardından dün akşam hastaneden taburcu edilmiştir.

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