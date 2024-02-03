Neuralink’te Hayvan Hakları Skandalı: Elon Musk’ın Beyin Çipi Projesi, 1.500 Hayvanı Öldürmekle Suçlanıyor

Elon Musk’ın Beyin Çipi Projesi Hayvanlara Zulüm Ediyor

Elon Musk’ın Neuralink adlı şirketi, insanların beyinlerine çip takarak teknolojik cihazları düşünceyle kontrol etmelerini sağlamayı amaçlıyor. Ancak bu projenin arkasında yatan korkunç gerçek, hayvan hakları savunucularının tepkisini çekiyor. Neuralink, deneyler sırasında 1.500’den fazla hayvanı öldürdü ve maymunlara işkence yaptı.



Neuralink’in Amacı Nedir?



Neuralink, Elon Musk’ın 2016 yılında kurduğu bir tıbbi cihaz şirketidir. Şirketin amacı, insan beyni ile makine arayüzü arasında bağlantı kurmak için mikron büyüklüğünde cihazlar geliştirmektir. Neuralink, bu teknolojiyi “nöral dantel” olarak adlandırıyor ve beyne implante edilen küçük elektrotlarla kaplı 64 iplikten oluşuyor. Neuralink, bu teknolojinin öncelikle ALS gibi ciddi dejeneratif beyin hastalıkları olan kişilere yardımcı olacağını, ancak ileride düşünceleri yükleme ve indirme gibi daha geniş kullanımları olabileceğini iddia ediyor

DailyMail.com'un ortaya çıkardığına göre, Elon Musk'un Neuralink projesini hayata geçirmek için yapılan korkunç hayvan testleri arasında maymunların kafalarına delikler açılması ve içlerinin yapıştırıcıyla doldurulması da yer alıyor.





Musk'un ilk kez bir insana Neuralink implantı yerleştirdiğini iddia ettiği hafta , belgeler şirketin operasyonlardan sonra maymunların kafasındaki delikleri kapatmak için 'Bioglue' kullandığını gösteriyor.

2017'den 2020'ye kadar üç yıl boyunca testlerde Neuralink ile ortaklık yapan Kaliforniya Davis Üniversitesi'nden yayımlanan belgeler , maymunların yere yatırılmadan önce kafataslarına 10'a kadar operasyon yapıldığını gösteriyor.

Dosya, cerrahların kafalarına delik açtığını ve beyinlerine implantlar takıldığını ancak bunların düzgün bir şekilde yerleşmediğini, yani dışarıya doğru çıkıntı yaptıklarını ortaya koyuyor.,

Ölüm raporları, maymunların uzuvlarının bir kısmının kesildiğini ve defalarca kusma ve ishal vakalarının ardından yere yatırıldıklarını ortaya koyuyor.





Neuralink, insanların elektronik cihazları zihinleriyle kontrol etmelerini sağlayacak bir çip arayışı sırasında aralarında koyun ve domuzların da bulunduğu en az 1.500 hayvanı öldürdü .

Belgeler, bir kampanya grubu olan Sorumlu Tıp Doktorları Komitesi tarafından ele geçirildi ve bu komite, maymunların hayatlarına yönelik "sistematik bir saygısızlık" sırasında "aşırı acıya" katlandıklarını söyledi.

PCRM, bu hafta övünen Tesla ve SpaceX'in kurucusu Musk'un iddialarına halkın şüpheyle yaklaşması gerektiğini söyledi: 'Stephen Hawking'in bir hızlı daktilodan veya müzayedeciden daha hızlı iletişim kurabildiğini hayal edin. Amaç budur.'

Geçtiğimiz ay Neuralink'in, bir robotun beyne elektrotlarla kaplı 64 iplik yerleştirmeden önce bir cerrahın kafatasının bir kısmını çıkaracağı insan denemelerine katılmak için 40 yaşın altındaki felçli hastaları aradığını söyledi .

DailyMail.com'a yaptığı açıklamada PCRM, Musk'un 'Neuralink'in sözde gelişmeleri konusunda halkı yanıltma konusunda uzun bir geçmişe sahip olduğunu ' söyledi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 'Neuralink'in maymunlar, domuzlar, koyunlar ve diğer hayvanlar üzerinde, cihazının güvenliği konusunda ciddi endişelere yol açan gereksiz, özensiz deneyler yapma konusunda iyi belgelenmiş bir geçmişi var.

'Bu nedenle halk, Neuralink tarafından üretilen herhangi bir cihazın güvenliği ve işlevselliği konusunda şüpheci olmaya devam etmelidir'.

Açıklamada, 'Musk'un Neuralink'e yönelik gerçek niyetinin rahatsız edici derecede açık olduğu' ifade edildi.

Açıklamada şöyle denildi: 'Şirketin hedefinin 'yapay zeka ile simbiyoz elde etmek' olduğunu defalarca söyledi, bu da hastalar için geliştirilen tedavilerle uyumlu olmayabilir.'





Neuralink Nasıl Hayvan Deneyleri Yapıyor?

Neuralink, hayvan deneyleri için Kaliforniya Üniversitesi’yle 2017 ile 2020 yılları arasında ortak çalıştı. Üniversitenin belgelerine göre, Neuralink maymunların kafalarına defalarca delik açtı, çipler yerleştirdi ve Bioglue adlı bir yapıştırıcıyla yaralarını kapattı. Çipler maymunların kafalarına tam oturmadığı için dışarıda kaldı. Ölüm raporlarına göre, maymunların uzuvları kesildi, kusma ve ishal nöbetleri geçirdikten sonra ötenaziyle öldürüldü. Neuralink, insanların teknolojiyi düşünceyle kontrol etmesini sağlayacak bir çip geliştirmek için 1.500’den fazla hayvanı, aralarında koyun ve domuzların da olduğu, öldürdü.

Neuralink’in Hayvan Hakları İhlalleri Nelerdir?

Neuralink’in hayvan deneyleri, hayvan hakları savunucularının tepkisini çekti. Sorumlu Tıp Doktorları Komitesi adlı bir kampanya grubu, Neuralink’in hayvanlara karşı potansiyel ihlalleri nedeniyle federal bir soruşturma altında olduğunu açıkladı. Komite, maymunların “aşırı acı” çektiğini ve Neuralink’in hayvanların hayatlarına “sistematik bir şekilde kayıtsız” kaldığını söyledi. Komite, Neuralink’in hayvan deneylerinin bilimsel olarak geçerli olmadığını, insan beyni ile hayvan beyni arasında büyük farklar olduğunu ve hayvanlara uygulanan çiplerin insanlarda farklı sonuçlar verebileceğini belirtti. Komite, Neuralink’in hayvan deneylerini durdurması ve alternatif yöntemler kullanması çağrısında bulundu.

Elon Musk Hayvan Deneyleri Hakkında Ne Diyor?

Elon Musk, Neuralink’in hayvan deneyleri hakkında çok fazla konuşmuyor. Ancak bu hafta Neuralink’in ilk kez bir insanın beynine çip taktığını duyurdu. Musk, X adlı bir sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, “Dün @Neuralink’ten bir insan bir implante aldı ve iyi toparlanıyor. İlk sonuçlar, nöron atımının iyi algılandığını gösteriyor” dedi. Musk, bu cihazın “telefonunuzu ya da bilgisayarınızı, ve onlar aracılığıyla neredeyse herhangi bir cihazı, sadece düşünerek kontrol etmenizi sağlayacağını” söyledi. Musk, “İlk kullanıcılar, uzuvlarını kullanamayanlar olacak. Stephen Hawking’in bir hızlı daktilo ya da müzayedeci kadar hızlı iletişim kurabildiğini hayal edin. Bu hedefimiz” dedi. Geçen ay da Neuralink’in insan deneylerine başlamak için kırk yaşın altındaki felçli kişileri aradığını söyledi. Musk, bir cerrahın kafataslarının bir kısmını çıkaracağını ve bir robotun beyne 64 iplik implante edeceğini belirtti.