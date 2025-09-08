Nevşehir'de AK Parti'li Gençlerin 'Boş Sıralar' Etkinliği: Gazze'de Ölen Çocuklar Anıldı

Nevşehir'de 'Boş Sıralar' Etkinliğiyle Gazze'de Ölen Çocuklar Anıldı

AK Parti Gençlik Kolları yeni eğitim döneminin başladığı günde farkındalık oluşturdu

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte Nevşehir'de 'Boş Sıralar' etkinliği düzenledi. Etkinlikle, İsrail saldırılarında yaşamını yitiren Gazzeli çocuklar anıldı.

Etkinlik, Nejdet Ersan Parkı'nda gerçekleştirildi. Boş sıralara okul çantası, oyuncak ve Gazze'de öldürülen çocukların fotoğrafları koyuldu.

AK Parti Nevşehir Gençlik Kolları Başkanı Necati Yurtbilir, etkinlikte yaptığı basın açıklamasında Türkiye'de milyonlarca çocuğun okulla buluştuğunu, ancak İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de binlerce çocuğun hayallerinin yok olduğunu vurguladı.

Yurtbilir, saldırıların yoğunlaştığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 19 bin çocuğun katledildiğini belirterek şöyle konuştu:

"O çocukların çantaları kapının arkasında asılı kaldı. Defterleri hiç açılmadı. Kalemleri hiç yazmadı. Hayatları, katil İsrail'in bombalarıyla ellerinden alındı. Katil İsrail çocukların geleceğe açılan kapılarını hedef aldı. Gazze'de yüzlerce okul yerle bir edildi, sınıflar enkaza döndü, kütüphaneler kül oldu. Çocukların umutla beklediği teneffüs zilinin yerini, bombaların uğursuz sesi aldı. Eğitim, insanlığın en temel hakkıyken, Gazze'de bu hak barbarca yok edildi. Çocukların dünyasıyla birlikte, yarının öğretmenleri, mühendisleri, doktorları da yok edildi."

Yurtbilir ayrıca, Gazze halkının gösterdiği direnişi "tüm dünyaya insanlık dersi" olarak niteleyip selamladı.

