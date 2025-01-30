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Nevşehir'de Eşini Satırla Yaralayan Şahıs Tutuklandı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, eşini satırla yaralayan M.K. tutuklandı, L.K. hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 20:19
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 20:19
Nevşehir'de Eşini Satırla Yaralayan Şahıs Tutuklandı

Nevşehir'de Eşini Yaralayan Kişi Tutuklandı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, tartıştığı eşi L.K.'yi (40) satırla yaralayan M.K. (42) tutuklandı. Olayın detaylarına göre, M.K., evlerinde meydana gelen tartışma esnasında eşine saldırarak vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Olay Yerine Sağlık ve Polis Ekipleri Sevk Edildi

İhbar üzerine olay yerine hızlıca sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan L.K., sağlık ekipleri tarafından evde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçan Zanlı Ortahisar'da Yakalandı

Olayın ardından kaçan M.K, emniyet ve jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda Ortahisar beldesinde bir akrabasının evinde yakalandı. Gözaltına alınan M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Adaletin sağlanması için yasal süreç devam ediyor.

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