Nevşehir'de Fenerbahçe-Beşiktaş Maçı Sırasında Kavga: 3 Gözaltı

Nevşehir'de Kavga Patlak Verdi

Nevşehir'de, 2000 Evler Mahallesi TOKİ Ticaret İş Merkezi'ndeki bir kafede, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini izleyen taraftarlar arasında çıkan gerginlik, kavgaya dönüştü.

Polis Müdahale Etti

Tartışmanın ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kavgaya karıştığı belirlenen 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişiler K.E. (22), O.Ç. (26) ve A.S. (22) olarak tespit edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Nevşehir'de bir kafede, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini izleyen taraftarlar arasında çıkan kavgayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.