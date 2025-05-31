Nevşehir'de Fuhuş Operasyonunda Bir Zanlı Tutuklandı

Nevşehir'de gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 2000 Evler Mahallesi'nde bir masaj salonuna baskın düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli, F.K, Ş.Ç. ve H.B. gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sona erdikten sonra, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildiler. Savcılık sorgusunun ardından Ş.Ç. ve H.B. serbest bırakıldı. Ancak iş yeri sahibi F.K., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Polis, söz konusu iş yerinde zorla fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti ve yapılan baskında fuhşa teşvik, temin ve aracılık suçlarını işledikleri iddiaları ile 3 şüpheliyi yakaladı. Ayrıca, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda para ele geçirilmiş, 3 lüks araca da el konulmuş ve iş yeri mühürlenmiştir.

Nevşehir'de fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Nevşehir'de fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.