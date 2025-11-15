Nevşehir'de Kediye Çarpmamak İçin Ani Fren: Motosikletli Yola Savruldu

Nevşehir'de bir motosiklet sürücüsü, yola çıkan kediye çarpmamak için yaptığı ani fren sonucu kontrolünü kaybederek yola düştü. Kazada sürücü hafif yaralandı.

Kaza Detayları

Kaza, akşam saatlerinde 2000 Evler Mahallesi 77. Sokak üzerinde meydana geldi. Emrah K. idaresindeki 50 AEG 530 plakalı motosiklet, önüne çıkan kedi nedeniyle ani fren yapınca sürücünün dengesi bozuldu ve yola savruldu.

Müdahale ve Soruşturma

Kaza sonrası sürücü 112'yi arayarak yardım istedi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi; sürücüye kaza yerinde ilk müdahale yapıldı. Polis ekipleri, motosikleti almak üzere sürücünün bir yakınını çağırmasını istedi. Yaralı sürücü daha sonra ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

